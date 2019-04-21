Виклик Донбасу для Зе

Протягом дня виборів Радіо Донбас.Реалії ставило жителям регіону, де 5 років триває агресія Росії, запитання: які ваші сподівання і страхи у зв'язку з виборами? На той момент майбутній президент ще не був відомий, та і озвучувати деякі позиції ми просто не могли: мусили зберігати агітаційну тишу. Після оголошення результатів екзит-полів, за якими Володимир Зеленський перемагає зі значним відривом (73% проти 25%), одним із перших запитань до нього на прес-конференції було запитання про Донбас. І от з якими думками новому президенту доведеться мати справу.

Підконтрольна сторона: страх реваншу проти надій на мир

Отже, сподівання і страхи. Ось діалоги у Слов'янську: 2014 року він був одним з перших захоплених російськими гібридними силами міст, на 3 місяці став фортецею угруповання російського офіцера Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, був з боями звільнений.

– Страху немає. Вже більше, ніж страх був, більше побоюватися нічого. Війна повинна закінчитися. По-друге, щоб пенсії додавали, людям робочі місця були.

Вже більше, ніж страх був, більше побоюватися нічого

– Страшно.

– А чому страшно? – запитання журналіста.

– Невідомість. Те, що ми пережили. І тепер боїмося: чого чекати? Страшно.

– А вам не страшно буде після цих виборів, що раптом Росія буде тут, реванш?

– Не буде ніякого реваншу. Не прийде сюди ніяка Росія. Буде все нормально.

– А нам Росія коли заважала? Коли вона заважала нам?

– Та нічого тут доброго не буде з цих президентів, що з одного, що з другого.

Хай буде гірше, та інше

​– Має щось змінитися. Ми все-таки повинні побудувати щось хороше, в чому потім дітям буде приємно жити. Ну а боюся... якихось провокацій, того, що будуть фальсифікації.

– Принаймні, як кажуть, «хай буде гірше, та інше». Зараз на борщ не можемо скупитися. Сто «рублів», і борщ не весь: немає пасти, немає капусти.

– Я сподіваюся, коли прийде майбутній президент України, він подарує нам мир, добро, і все добре і щасливе.

Маріуполь: пробув під окупацією угруповнаня «ДНР» менше, ніж Слов'янськ, лише місяць, був звільнений швидким штурмом. Зате – досі чує розриви снарядів, оскільки фронт тут удвічі ближче.

Зеленський для мене – це початок нового життя

«Я думаю, буде глобальний переворот. Пора вже країні виходити з такого становища. Потрібно жити, як люди, а не виживати. Зеленський для мене – це початок нового життя», – каже студентка з Маріуполя.

Порошенко – найкращий президент за всю історію України

«Порошенко – найкращий президент за всю історію України. Не все вимірюється холодильником і телевізором, їжею та розвагами. Порошенко зумів зібрати міжнародну підтримку України у війні з Росією. Війна – не час для дилетантів, коміків і популістів», – відповідає житель Маріуполя.

«Я молодь, і голос молоді в даній ситуації дуже важливий. Голосую за Зеленського. Це нова людина в нашій країні. Він приведе нових, що не зажерлися, людей. Думаю, гірше не буде і сподіваюся, що він виправдає всі мої очікування», – інша студентка в Маріуполі.

Ідею української державності не зупинить ніщо, навіть дилетантський президент

«У Степана Андрійовича Бандери є геніальна думка: неможливо зупинити ідею, час якої прийшов. По-перше, неможливо йти всупереч тренду на зміну еліт... Це негативне прочитання цієї думки. А позитивне прочитання в тому, що ідею української державності не зупинить ніщо, навіть дилетантський президент. Тому що він отримає серйозну, потужну і злу опозицію. Громадянське суспільство буде стрімко розвиватися. У будь-якому разі переможе українська демократія, становлення української держави і народження української політичної нації», – пише у Фейсбук Андрій Мітяєв з Сєвєродонецька.

ОРДЛО: насторожено

– Що ви зробите для людей, які живуть на окупованих територіях? – запитала журналістка «Громадського ТБ» Володимриа Зеленського після оголошення екзит-полів.

Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну

– Шановні журналісти, ми вас запрошуємо на найближчий час: ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну, щоб закінчити вогонь на Донбасі, – відповів Зеленський. – Ми будемо розмовляти не півгодини і не годину, і розповімо наш план дій. Ми всім українським журналістам і блогерам повідомимо.

​Жителі окупованих російськими гібридними силами територій мали змогу взяти участь у виборах, якщо змінили виборчу адресу. Перейти лінію розмежування потрібно було, таким чином, двічі: для реєстрації та для голосування. Одна з тих, хто це зробив, голосувала за Порошенка і тепер вважає: він повинен об'єднати сильну опозицію.

Тепер у нас головнокомандувач, який 4 рази відкосив від армії

«Мені страшно за долю країни, армії. Тепер у нас головнокомандувач, який 4 рази відкосив від армії. Це насторожує. За останні 5 років українська армія зміцнилася: з'явилося багато техніки, зброї, і є питання, як він цим буде розпоряджатися. Є питання, який він обере курс зовнішньополітичний. Мені страшно, якщо відбудеться розворот в бік Росії. І в плані економіки багато питань, пов'язаних з «ПриватБанком» і Коломойським. А ось ця «обмовка» з повстанцями... Це російський реванш. Роблю висновок, що ця людина, як мінімум, некомпетентна. Є ризик, що ситуація буде переведена в площину, ніби у нас внутрішній конфлікт», – каже луганчанка, яка змогла проголосувати, оскільки була вкрай наполегливою.

Спершу вона пройшла лінію фронту й не змогла змінити виборчу адресу – чиновники не пішли їй назустріч та закрили прийом попри те, що у черзі залишалося лише троє людей. Жінка ще раз, удруге подолала весь шлях, і таки змінила місце голосування. А 21 квітня перейшла лінію розмежування втретє і взяла участь у виборах.

Мало хто погоджувався говорити журналістам на КПВВ, що йде для участі у виборах.

– Збираєтесь голосувати? – запитували на КПВВ Майкорськ журналісти «Вільного радіо» з Бахмута.

– Як Бог дасть, дайте дістатися спочатку...

– Легко пропускають сьогодні?

– Так, нуль запитань. Якби завжди так! Взагалі немає черги.

– Плануєте голосувати?

– Я не брав ніяких...цих самих...

– Не змінювали місце голосування?

– Ми ж не голосуємо... Я з Макіївки.

– Голосувати плануєте?

– Я не зміг зареєструватися.

– Якби змогли? Ви вивчали програми кнадидатів?

– Я стежу за цим, в принципі.

Навіть ті цифри, які є – величезні! У першому турі самопроголошена «влада» ОРДЛО намагалися збити явку, поширюючи чутки

«На підконтрольній території явка – близько 60%, тобто 40% людей, які ніяк не обмежені в пересуванні, їм не треба перетинати блокпости, – не ходять на вибори. Тому очікувати, що з окупованої террторіі люди масово поїдуть голосувати, – це завищені очікування, – каже журналіст, директор Донецького інституту інформації Віталій Сизов. – Навіть ті цифри, які є – вони величезні! У першому турі самопроголошена «влада» ОРДЛО намагалися збити явку, поширюючи чутки, що будуть забирати українські паспорти, і був невеликий трафік через КПВВ через ці чутки. Це не так просто, як здається, – витратити цілий день на голосування».

Переселенці

Чого боїтесь та на що сподіваєтесь? Відповідають колишні донеччани і луганчани на дільницях у Києві:

– На розвиток єдності українського народу, української мови та міжнародної політики.

– Збереження України і майбутнє наше.

– Кінець війні та повернення хлопців з полону.

– Ставлення до держави і робота на благо держави.

– Такий же високий рівень міжнародної поваги та довіри, який був у минулого президента.

А ось у чому переконаний колишній луганчанин, журналіст В'ясеслав Гусаков, який живе зараз у Херсоні:

Донбас різний і складний. Тож попереду майбутньому президенту доведеться шукати багато відповідей.

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