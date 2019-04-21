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22 Квітень 2019, Київ 00:44
Донбас.Реалії

Виклик Донбасу для Зе

Володимир Зеленський у виборчому штабі після оголошення екзит-полів. Незабаром йому доведеться віддавати накази не для виборчого, а для воєнного штабу 

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Протягом дня виборів Радіо Донбас.Реалії ставило жителям регіону, де 5 років триває агресія Росії, запитання: які ваші сподівання і страхи у зв'язку з виборами? На той момент майбутній президент ще не був відомий, та і озвучувати деякі позиції ми просто не могли: мусили зберігати агітаційну тишу. Після оголошення результатів екзит-полів, за якими Володимир Зеленський перемагає зі значним відривом (73% проти 25%), одним із перших запитань до нього на прес-конференції було запитання про Донбас. І от з якими думками новому президенту доведеться мати справу.

Підконтрольна сторона: страх реваншу проти надій на мир

Отже, сподівання і страхи. Ось діалоги у Слов'янську: 2014 року він був одним з перших захоплених російськими гібридними силами міст, на 3 місяці став фортецею угруповання російського офіцера Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, був з боями звільнений.

– Страху немає. Вже більше, ніж страх був, більше побоюватися нічого. Війна повинна закінчитися. По-друге, щоб пенсії додавали, людям робочі місця були.

Вже більше, ніж страх був, більше побоюватися нічого

– Страшно.

– А чому страшно? – запитання журналіста.

Невідомість. Те, що ми пережили. І тепер боїмося: чого чекати? Страшно.

– А вам не страшно буде після цих виборів, що раптом Росія буде тут, реванш?

Не буде ніякого реваншу. Не прийде сюди ніяка Росія. Буде все нормально.

А нам Росія коли заважала? Коли вона заважала нам?

Та нічого тут доброго не буде з цих президентів, що з одного, що з другого.

Хай буде гірше, та інше

Має щось змінитися. Ми все-таки повинні побудувати щось хороше, в чому потім дітям буде приємно жити. Ну а боюся... якихось провокацій, того, що будуть фальсифікації.

Принаймні, як кажуть, «хай буде гірше, та інше». Зараз на борщ не можемо скупитися. Сто «рублів», і борщ не весь: немає пасти, немає капусти.

Я сподіваюся, коли прийде майбутній президент України, він подарує нам мир, добро, і все добре і щасливе.

Маріуполь: пробув під окупацією угруповнаня «ДНР» менше, ніж Слов'янськ, лише місяць, був звільнений швидким штурмом. Зате – досі чує розриви снарядів, оскільки фронт тут удвічі ближче.

Зеленський для мене – це початок нового життя

«Я думаю, буде глобальний переворот. Пора вже країні виходити з такого становища. Потрібно жити, як люди, а не виживати. Зеленський для мене – це початок нового життя», – каже студентка з Маріуполя.

Порошенко – найкращий президент за всю історію України

«Порошенко – найкращий президент за всю історію України. Не все вимірюється холодильником і телевізором, їжею та розвагами. Порошенко зумів зібрати міжнародну підтримку України у війні з Росією. Війна – не час для дилетантів, коміків і популістів», – відповідає житель Маріуполя.

«Я молодь, і голос молоді в даній ситуації дуже важливий. Голосую за Зеленського. Це нова людина в нашій країні. Він приведе нових, що не зажерлися, людей. Думаю, гірше не буде і сподіваюся, що він виправдає всі мої очікування», – інша студентка в Маріуполі.

Обстріл російськими гібридними силами мікрорайону Восточный (Маріуполь), січень 2015
Обстріл російськими гібридними силами мікрорайону Восточный (Маріуполь), січень 2015
Ідею української державності не зупинить ніщо, навіть дилетантський президент

«У Степана Андрійовича Бандери є геніальна думка: неможливо зупинити ідею, час якої прийшов. По-перше, неможливо йти всупереч тренду на зміну еліт... Це негативне прочитання цієї думки. А позитивне прочитання в тому, що ідею української державності не зупинить ніщо, навіть дилетантський президент. Тому що він отримає серйозну, потужну і злу опозицію. Громадянське суспільство буде стрімко розвиватися. У будь-якому разі переможе українська демократія, становлення української держави і народження української політичної нації», – пише у Фейсбук Андрій Мітяєв з Сєвєродонецька.

ОРДЛО: насторожено

– Що ви зробите для людей, які живуть на окупованих територіях? – запитала журналістка «Громадського ТБ» Володимриа Зеленського після оголошення екзит-полів.

Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну
Володимир Зеленський

– Шановні журналісти, ми вас запрошуємо на найближчий час: ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну, щоб закінчити вогонь на Донбасі, – відповів Зеленський. – Ми будемо розмовляти не півгодини і не годину, і розповімо наш план дій. Ми всім українським журналістам і блогерам повідомимо.

«Вдома на лінії фронту». Як голосують у Новотроїцькому - фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Вдома на лінії фронту». Як голосують у Новотроїцькому - фоторепортаж

Селище Новотроїцьке, що на Донеччині, вперше повноцінно обирає президента України з 2010 року. Попри війну, Центральна виборча комісія змогла організувати тут голосування.

​Жителі окупованих російськими гібридними силами територій мали змогу взяти участь у виборах, якщо змінили виборчу адресу. Перейти лінію розмежування потрібно було, таким чином, двічі: для реєстрації та для голосування. Одна з тих, хто це зробив, голосувала за Порошенка і тепер вважає: він повинен об'єднати сильну опозицію.

Тепер у нас головнокомандувач, який 4 рази відкосив від армії

«Мені страшно за долю країни, армії. Тепер у нас головнокомандувач, який 4 рази відкосив від армії. Це насторожує. За останні 5 років українська армія зміцнилася: з'явилося багато техніки, зброї, і є питання, як він цим буде розпоряджатися. Є питання, який він обере курс зовнішньополітичний. Мені страшно, якщо відбудеться розворот в бік Росії. І в плані економіки багато питань, пов'язаних з «ПриватБанком» і Коломойським. А ось ця «обмовка» з повстанцями... Це російський реванш. Роблю висновок, що ця людина, як мінімум, некомпетентна. Є ризик, що ситуація буде переведена в площину, ніби у нас внутрішній конфлікт», – каже луганчанка, яка змогла проголосувати, оскільки була вкрай наполегливою.

Спершу вона пройшла лінію фронту й не змогла змінити виборчу адресу – чиновники не пішли їй назустріч та закрили прийом попри те, що у черзі залишалося лише троє людей. Жінка ще раз, удруге подолала весь шлях, і таки змінила місце голосування. А 21 квітня перейшла лінію розмежування втретє і взяла участь у виборах.

Дільниця у Станиці Луганській у перший тур виборів, 31 березня 2014 року
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«Я проголосувала!» Тричі перейти лінію фронту, щоб вкинути бюлетень

Мало хто погоджувався говорити журналістам на КПВВ, що йде для участі у виборах.

– Збираєтесь голосувати? запитували на КПВВ Майкорськ журналісти «Вільного радіо» з Бахмута.

– Як Бог дасть, дайте дістатися спочатку...

– Легко пропускають сьогодні?

– Так, нуль запитань. Якби завжди так! Взагалі немає черги.

– Плануєте голосувати?

– Я не брав ніяких...цих самих...

– Не змінювали місце голосування?

– Ми ж не голосуємо... Я з Макіївки.

Фоторепортаж: Гранітне на Донеччині – життя та вибори попри війну
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: Гранітне на Донеччині – життя та вибори попри війну

Назва селища Гранітне часто лунає у бойових зведеннях українських військових на сході України. Чим живе селище через 5 років від початку війни на Донбасі, з'ясовували кореспонденти Радіо Свобода

– Голосувати плануєте?

– Я не зміг зареєструватися.

– Якби змогли? Ви вивчали програми кнадидатів?

– Я стежу за цим, в принципі.

Навіть ті цифри, які є – величезні! У першому турі самопроголошена «влада» ОРДЛО намагалися збити явку, поширюючи чутки
Віталій Сизов

«На підконтрольній території явка – близько 60%, тобто 40% людей, які ніяк не обмежені в пересуванні, їм не треба перетинати блокпости, – не ходять на вибори. Тому очікувати, що з окупованої террторіі люди масово поїдуть голосувати, – це завищені очікування, – каже журналіст, директор Донецького інституту інформації Віталій Сизов. – Навіть ті цифри, які є – вони величезні! У першому турі самопроголошена «влада» ОРДЛО намагалися збити явку, поширюючи чутки, що будуть забирати українські паспорти, і був невеликий трафік через КПВВ через ці чутки. Це не так просто, як здається, – витратити цілий день на голосування».

Переселенці

Чого боїтесь та на що сподіваєтесь? Відповідають колишні донеччани і луганчани на дільницях у Києві:

– На розвиток єдності українського народу, української мови та міжнародної політики.

– Збереження України і майбутнє наше.

– Кінець війні та повернення хлопців з полону.

– Ставлення до держави і робота на благо держави.

– Такий же високий рівень міжнародної поваги та довіри, який був у минулого президента.

А ось у чому переконаний колишній луганчанин, журналіст В'ясеслав Гусаков, який живе зараз у Херсоні:

Донбас різний і складний. Тож попереду майбутньому президенту доведеться шукати багато відповідей.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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