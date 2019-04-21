«AAAAAAAA»: перші реакції на результати екзит-полів (огляд соцмереж)

21 в Україні проходить другий тур президентських виборів. О 20:00 Національний екзит-пол оприлюднив попередні результати опитувань станом на 18:00: Володимир Зеленський набирає 73,2% голосів виборців, а Петро Порошенко – 25,3%. При цьому, 1,5% виборців зіпсували бюлетені.

Як відреагували соціальні мережі? Радіо Свобода зібрало перші публікації українців.

Після оприлюднення перших результатів екзит-полів у соцмережах в першу чергу почали з'являтись публікації із подякую Петру Порошенку за 5 років президентства.

Як реагують ті, хто голосував за Порошенка?

Багато прибічників чинного президента Петра Порошенка зійшлись в одній тезі: «Боротьба триває».

Перший посол України у Росії Володимир Крижанівський пише: «Я думаю, що після 20-00 всі ми. хто голосував за Порошенка, якщо він не виграє вибори, повинні погодитися з вибором народу і закликати нового Президента, який таким чином стає і нашим Президентом, забути образи»

Як реагують ті, хто голосував за Зеленського?

Прибічники лідера другого туру президенстьких виборів за результатами екзит-полів Володимира Зеленського пишуть не лише ейфорійні пости щодо перемоги їхнього кандидата, а й про те, що на Україну чекає тривалий шлях.

​

​Є й публікації з прогнозами та порадами Володимиру Зеленському.

А дехто просто жартує.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.