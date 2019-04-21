ЦВК оприлюднює дані про явку на 15:00

Активність виборців на голосуванні в другому турі виборів президента України станом на 15:00 21 квітня становить 44,82%, свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

На даний час ЦВК отримала дані з 60 територіальних виборчих округів.

21 квітня в Україні проходить другий тур президентських виборів.

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Для участі в голосуванні виборці повинні мати при собі документ, який підтверджує громадянство України (паспорт, військовий квиток тощо).

У першому турі за Володимира Зеленського свій голос віддали 5 714 034 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%). Явка склала 62,8%.