Поліція отримала 179 заяв про порушення виборчого процесу – МВС

Національна поліція отримала 179 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Такі дані Міністерства внутрішніх справ на 11 ранку.

Крім того, правоохоронці повідомляють про смерть одного з виборців на дільниці.

«До поліції надійшло 179 заяв про порушення виборчого процесу; у Тернопільській області на виборчий дільниці помер громадянин 1944 року народження; у Харківській області невідомі пошкодили дільницю», – йдеться в заяві.

Раніше заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич уточнював, що йдеться в основному про незаконну агітацію, винесенням бюлетенів за межі дільниці, фотографування бюлетенів.

Він припустив, що протягом дня кількість порушень буде збільшуватися разом із кількістю виборців, що приходять на дільниці.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.