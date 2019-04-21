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21 Квітень 2019, Київ 09:44
Новини | Політика

Радіо Свобода проведе спецефір до другого туру виборів президента

Журналісти Радіо Свобода працюватимуть у штабах кандидатів, повідомлять результати екзит-полу і першими покажуть реакцію команд претендентів на посаду президента

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21 квітня, у день другого туру виборів президента України, Радіо Свобода проведе спецефір. Телемарафон триватиме з 19:00 до 1:00.

Журналісти Радіо Свобода працюватимуть у штабах кандидатів, повідомлять результати екзит-полу і першими покажуть реакцію команд претендентів на посаду президента.

«Ми покажемо, як голосували громадяни по всій країні та за кордоном. Будемо присутні там, де будуть розгортатися події. Будуть прямі включення з першою реакцією на результати екзит-полів з Росії та Європи», – розповіла головна продюсерка української редакції Радіо Свобода Наталя Симоніна.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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