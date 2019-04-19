ВибориБезБрехні: Зеленський проти Порошенка

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України. На посаду претендують шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко. У межах фактчекінгового проекту до виборів президента України – #ВибориБезБрехні – Радіо Свобода публікує десятий аналіз заяв кандидатів.

Володимир Зеленський

Дата: 3 квітня 2019 року

Джерело: YouTube-канал «Зе!Президент» (0:02-0:12)

Цитата: «Звертаюся до Петра Порошенка. Ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожуся, заховаюся. Ні, я – це не ви у 2014 році».

Вердикт: маніпуляція.

Чому? Закон про вибори президента України визначає, що передвиборчі теледебати за рахунок коштів державного бюджету проводяться у разі призначення Центральною виборчою комісією другого туру виборів. У 2014 році Порошенко переміг у першому турі. За два тижні до того він брав участь у національних дебатах у студії Національної телерадіокомпанії України, де його опонентами були кандидати в президенти Зорян Шкіряк та Василь Цушко.

При цьому Порошенко відмовився за два дні до виборів прийти на ефір програми «Шустер LIVE» за участі свого опонента Юлії Тимошенко. Водночас того дня він прийшов на ефір телеканалу ICTV і пояснив відмову від дискусії з Тимошенко так: «Послухайте, ну країна перебуває в умовах війни. Усі, хто сьогодні говорить... Усі абсолютно чітко наголошують: країна потребує єдності. Якщо ми зараз почнемо сваритися між собою, це на користь наших ворогів».

Дата: 3 квітня 2019 року

Джерело: YouTube-канал «Зе!Президент» (0:43-1:00)

Цитата: «На знак поваги як мінімум до третини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським».

Вердикт: теза про третину громадян, які підтримують Зеленського, перебільшена.

Чому? За даними Центральної виборчої комісії, Зеленського в першому турі виборів президента підтримали 5 714 034 виборці. Загалом в Україні зареєстрований 35 566 121 виборець із правом голосу. Відповідно, Зеленського в першому турі підтримали 16% громадян, а не третина.

Дата: 17 квітня 2019 року

Джерело: інтерв’ю виданню «РБК-Україна» (14:39-14:52)

Цитата: «Ухвалюють медичну реформу. Хто взагалі запитав у людей? «А як ми із села доїдемо до цієї лікарні, тому що тепер швидка допомога не приїжджає, а в моєї дитини 39?» А навіть якщо 37? Ця бабуся з внучкою… У неї серце хапає, до неї не їде швидка допомога, тому що в нас така реформа».

Вердикт: маніпуляція.

Чому? Перелік симптомів, які можуть свідчити про необхідність екстреної допомоги, існує з 2009 року, він затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я №307. Серед них – біль у грудній клітині, черевній порожнині або поперековому відділі, головний біль, що супроводжується запамороченням або нудотою, раптовий розлад дихання. Крім того, «швидку» можна викликати при «станах, які загрожують життю та здоров'ю людини».

За словами в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, непрофільні виклики бригад екстреної медичної допомоги становлять близько 70% від усіх звернень до «швидкої».

Петро Порошенко

Дата: 8 квітня 2019 року

Джерело: ефір телеканалу ICTV (52:33-52:54)

Цитата: «Слухайте, ось є всесвітньо відома, найавторитетніша компанія антидопінгова. Якщо вони знаходять ті чи інші порушення, забирають олімпійські медалі й медалі чемпіонів світу. Їх ім’я багато років є символом надійності та якості аналізів».

Вердикт: маніпуляція.

Чому? Порошенко здавав аналізи Волонтерській антидопінговій асоціації (Voluntary Anti-Doping Association, або VADA). Ця організація «пропонує та просуває ефективні антидопінгові практики та програми в боксі та змішаних єдиноборствах», йдеться на її сайті. Однак вона не «забирає олімпійські медалі та медалі чемпіонів світу».

Для цього існує Всесвітнє антидопінгове агентство (World Anti-Doping Agency, або WADA). Саме ця організація у своїх звітах звинувачувала Росію в державній підтримці допінгу, після чого десятки російських спортсменів позбавили олімпійських медалей.

Дата: 10 квітня 2019 року

Джерело: інтерв’ю «Радіо НВ» (10:39-11:08)

Цитата: «Був призначений справжній герой, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій полковник Сергій Кривонос, який отримав усі повноваження від мене. Це було моє прохання і його умови, щоби прозорість в оборонному секторі була відновлена. Що зроблено лише за ці три тижні його перебування на посаді. Вчора уряд за моїм проханням ухвалив рішення, що всі без винятку – на детектор брехні».

Вердикт: теза про перевірки на детекторі брехні неправдива.

Чому? 8 квітня Кабінет міністрів розширив план реформування оборонно-промислового комплексу. В уряді розглядають можливість використання поліграфів для перевірки керівництва державного концерну «Укроборонпром» та інших державних підприємств та акціонерних товариств, де частка держави перевищує 50%. Проте наразі остаточне рішення про перевірки на поліграфі не ухвалене.

Дата: 14 квітня 2019 року

Джерело: дебати на НСК «Олімпійський» у Києві (1:06:27-1:06:44)

Цитата: «Відповідно до Конституції, усі голови обласних державних адміністрацій, за законом, йдуть у відставку одразу ж після завершення виборчого процесу про обрання нового президента. Причому незалежно від того, хто переможе».

Вердикт: неправда.

Чому? Відповідно до Конституції та закону про місцеві державні адміністрації, голови облдержадміністрацій не втрачають свої повноваження після виборів. Їх звільняє президент.

* * *

#ВибориБезБрехні – це спільний проект незалежних українських медіа, зокрема «​Громадського телебачення», «Української правди»​ VoxCheck, «Нового времени»​, Kyiv Post та Радіо Свобода. Він перевіряє на правдивість заяви претендентів на посаду президента.

* * *

#ВибориБезБрехні. Випуск №1.

#ВибориБезБрехні. Випуск №2.

#ВибориБезБрехні. Випуск №3.

#ВибориБезБрехні. Випуск №4.

#ВибориБезБрехні. Випуск №5.

#ВибориБезБрехні. Випуск №6.

#ВибориБезБрехні. Випуск №7.

#ВибориБезБрехні. Випуск №8.

#ВибориБезБрехні. Випуск №9