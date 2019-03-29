Зеленський та Порошенко не прийшли на дебати, Тимошенко залишила студію через кілька хвилин

Кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко не прийшли на дебати в програмі «Зворотний відлік» на суспільному телеканалі «UA: Перший». Інший кандидат у президенти – Юлія Тимошенко – залишила студію через кілька хвилин.

«Коли ви мене запросили, я відклала всі свої справи, і зараз прямо з Михайлівської площі після зустрічі з тисячами киян я прийшла до вас. Але я прийшла до вас на запрошення на дебати з Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Я прийшла на дебати, але «дебати» нема кого», – сказала Тимошенко.

У відповідь ведучі запропонували кандидатці в президенти дебатувати з представниками громадянського суспільства, які прийшли до студії.

Тимошенко, однак, відмовилася від участі в ефірі й заявила, що погодиться прийти на дебати в будь-який день між першим і другим туром.

Вибори президента відбудуться 31 березня. Для перемоги кандидат повинен здобути понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у якому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою.

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