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29 Березень 2019, Київ 19:39
Новини | Політика

Зеленський та Порошенко не прийшли на дебати, Тимошенко залишила студію через кілька хвилин

Тимошенко: я прийшла на дебати, але «дебати» нема кого

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Кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко не прийшли на дебати в програмі «Зворотний відлік» на суспільному телеканалі «UA: Перший». Інший кандидат у президенти – Юлія Тимошенко – залишила студію через кілька хвилин.

«Коли ви мене запросили, я відклала всі свої справи, і зараз прямо з Михайлівської площі після зустрічі з тисячами киян я прийшла до вас. Але я прийшла до вас на запрошення на дебати з Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Я прийшла на дебати, але «дебати» нема кого», – сказала Тимошенко.

Кандидати у президенти на виборах-2019 Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко (комбіноване фото)
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У відповідь ведучі запропонували кандидатці в президенти дебатувати з представниками громадянського суспільства, які прийшли до студії.

Тимошенко, однак, відмовилася від участі в ефірі й заявила, що погодиться прийти на дебати в будь-який день між першим і другим туром.

Українське село, яке не знає про вибори президента – репортаж
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Українське село, яке не знає про вибори президента – репортаж

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Вибори президента відбудуться 31 березня. Для перемоги кандидат повинен здобути понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у якому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою.

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