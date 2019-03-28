Нові медіа, старі прийоми. Як кандидати працюють (і скільки витрачають) у «Фейсбуці»

«Фейсбук» дозволяє кожному користувачеві переглянути рекламні кампанії у соцмережах, які вели кандидати в президенти України. Хто з кандидатів витрачає на роботу з молоддю найбільше? В кого найбільша армія бот-прихильників? І хто купує рекламу в російських рублях?

В українському сегменті соціальних мереж усе частіше з’являються кампанії із закликом узяти участь у виборах президента України 31 березня. Нещодавно Міністерство юстиції України запустило ініціативу «Гусь іде на вибори», покликану долучити українську молодь до виборчого процесу і надати молодим українцям інформацію про те, як реалізувати своє право обирати.

Активна робота із соціальними мережами останнім часом стає все більш активною. І на це є об’єктивна причина: сьогодні найбільш активна Facebook-аудиторія – це молодь від 18 до 24 років. Про це свідчить дослідження агенції Plus One під назвою «Facebook в Україні». Друге місце посідає аудиторія 25–35 років – тобто також молоді люди.

При цьому, судячи зі звіту, середньостатистичний українець у соцмережі Facebook за останні 30 днів зробив щонайменше один репост, залишив 2 коментарі і поставив щонайменше 9 лайків до постів будь-яких типів.

Таким чином Facebook стає дуже зручним майданчиком для поширення політичної агітації і впливу на виборців. Про це знають і політтехнологи, які на замовлення окремих кандидатів у президенти вливають тисячі доларів у рекламні кампанії.

Хто ж витрачає на рекламу в «Фейсбуці» найбільше? Радіо Свобода зібрало дані про найбільш активних у соцмережах кандидатів і проаналізувало, яку максимальну вартість кандидат готовий витратити на рекламу однієї публікації.

Петро Порошенко

Загальне Сторінка чинного президента України Петра Порошенка була створена в липні 2014 року. Сьогодні її адмініструє 13 осіб, усі вони перебувають у межах України. Працюють вони з аудиторією майже в 2,5 млн людей. Сторінка максимально активна – під кожною публікацію можна побачити схвальні або несхвальні відгуки про роботу президента. Часто можна побачити й відверто компліментарні коментарі від щойно створених акаунтів.​

Характер Серед рекламних повідомлень часто можна натрапити на привітання з різними святами, відеоепізоди із спілкування Порошенка з виборцями і загальні заклики «за все хороше та проти всього поганого».

Насправді багато з цих повідомлення апелюють до тем українських буднів – цін на газ, боротьби з корупцією, війни на сході України. Все це Порошенко обіцяє знизити, перемогти, здолати, завершити.

Бюджети Найдешевші рекламні кампанії Порошенка у «Фейсбуці» за вартістю не досягають ста доларів. Натомість найдорожчі – можуть дотягувати й до 5 тисяч.

Президент також розміщує рекламу, спрямовану на аудиторію з-за меж України. Протягом липня з його сторінки було витрачено щонайменше 1100 доларів на привітання з Днем незалежності США і закликом інвестувати в українську економіку.

За запитом громадського руху «Чесно» в Адміністрації президента прокоментували, що вони не мають інформації про те, хто адмініструє або ж публікує рекламу на його сторінках.

Резонанс Однією з найбільш резонансних його кампаній стала світлина із закликом підтримати українських військових. На перший погляд, на ній зображена звичайна дівчина у військовій формі. Але якщо трошки пошукати цю фотографію в інтернеті, то можна дізнатись, що її зробив спеціально для видання LB фотограф Марк Левін.

Цикл фото називався «Солдат Джейн», і його головною героїнею стала Віта Заверуха – та сама Заверуха, яка фігурує у справі «вінницьких терористів». Вона і ще декілька її друзів звинувачуються у збройному нападі на АЗС у Києві і в убивстві двох міліціонерів, які їх переслідували. Суди у цій справі досі тривають.

На рекламну кампанію із Заверухою президент витратив щонайменше 1 тисячу доларів, і побачили її у своїх стрічках щонайменше 500 тисяч осіб. В переважній більшості рекламу побачив саме жіночий сегмент «Фейсбуку». І це не дивно, бо старт цієї рекламної кампанії припав саме на 7 березня – в переддень Всесвітнього дня жінок. Зраз ця рекламна кампанія вже завершена, але поки в соціальних мережах не почали активно обговорювати світлину – вона була активною і продовжувала з’являтись у стрічках користувачів.

Супутники Крім офіційної сторінки, агітацією за Петра Порошенка займаються ще й «групи-супутники» (умовна назва сторінок у соцмережах, які не мають верифікації, але в цілому повністю ретранслюють контент із офіційних акаунтів; вони так само проводять рекламні кампанії, часто зі значно вищими бюджетами).

На сторінці «Петро Порошенко 2019» найчастіше рекламувалися відео із заявами відомих українців, які підтримали чинного президента у його прагненні залишитись на посаді. Бюджети в цьому випадку переважно не відрізняються від офіційної сторінки.

Юлія Тимошенко

Загальне Кандидатка у президенти України не менш активно представлена у соцмережі Facebook. На її публічній сторінці 2,2 мільйона читачів. При цьому у неї менше адміністраторів – 8, і працюють вони з України. Так само, як і у чинного президента, у Юлії Тимошенко сторінка активно коментується, хоча й так само часто можна натрапити на коментаторів із підозрілими акаунтами.

При цьому можна навіть побачити агенцію, яка займалась проплатою рекламних кампаній – це ТОВ «Сучасні рекламні рішення», яку також пов’язують із прибічниками кандидатки.

Характер На рекламні кампанії Юлії Тимошенко витрачаються подекуди вищі суми, аніж у Петра Порошенка. Особливо це стосується тих публікацій, у яких критикується чинний президент або ж його діяльність. Тимошенко обіцяє знизити тарифи на газ, закликає притягнути Порошенка до відповідальності і погрожує вивести країну на правильний шлях.

Резонанс Цікаво, що адміністратори соціальних мереж Юлії Тимошенко користуються всім доступними фотостоками, а тому можна чітко прослідкувати світлини, які вона використовує.

Ось, приміром, рекламна кампанія, яку в своїй стрічці переважно побачили молоді українці. В ній Тимошенко обіцяє доступне житло для молодих родин. Та про які саме родини йде мова?

Фотобанк Shutterstock пропонує придбати це фото у автора, британського фотографа Monkey Business Images. При цьому той же портал за запитом «Ukrainian family» пропонує близько 9 тисяч варіантів. Та, вочевидь, для команди Тимошенко простіше підбирати візуальне наповнення реклами першою світлиною, яка випадає з пошуку.

Бюджети Подекуди вартість рекламних кампаній сягає кількох тисяч доларів. На скріншоті нижче можна побачити, що рекламування результатів одного із соціологічних опитувань обійшлося кандидатці щонайменше в 5 тисяч доларів.

При цьому, на відміну від Порошенка, Тимошенко бере не стільки високими бюджетами, скільки інтенсивністю. Кількість її рекламних кампаній досить висока, але при цьому багато з них за вартістю не досягають навіть ста доларів.

Супутники Юлія Тимошенко має декілька груп-супутників, з максимально схожим контентом на офіційну сторінку кандидатки. На сторінці «Я за Тимошенко – Фан клуб» є 10 українських адміністраторів і 280 тисяч аудиторії. Втім, активності на сторінці часто не відповідає кількість підписників – схоже, що в групі є багато й так званих ботів.

Бюджети на рекламу там інколи перевищують бюджети на кампанії з офіційної сторінки.

На найпростішу рекламну кампанію «Я за Тимошенко» витратили щонайменше 10 тисяч доларів. При цьому за рекламу сплачувала не та громадська організація, яка займалась просуванням офіційної сторінки кандидатки. В цьому випадку за рекламні послуги сплачувала так звана громадська організація «Я за Тимошенко – Фанклуб».

Володимир Зеленський

Загальне Офіційна спільнота кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського зараз налічує понад 400 тисяч підписників. При цьому її адмініструє 7 людей із України. Під публікаціями можна побачити максимальну активність підписників, дискусії та критику кандидата або ж чинної української влади.

Характер СМ-ники Володимира Зеленського переважно апелюють до молодої активної аудиторії, яка слідкує за технологічним прогресом і переймається питаннями економічного зростання й кредитування на житло. На скріншоті можна побачити, як рекламна кампанія апелює до популярного інтернет-вислову «Як тобі таке, Ілоне Маску?».

Резонанс Команда кандидата Володимира Зеленского вирішила долучати до інтернет-агітації не лише ботів, а й живу силу – живі акаунти прихильників, які готові б були «за безкоштовно» писати схвальні коментарі щодо його діяльності.

На офіційній веб-сторінці з’явився заклик боротись із «неправдивими», на думку штабу Зеленського, заявами про нього. Зокрема, це стосується публікацій телеканалів, серед яких і «Прямий». Користувачів закликають долучитись до чат-боту в фейсбук-месенджері і отримувати інструкції щодо публікацій на підтримку Зеленського.

Сам чат-бот дав поки що лише одне завдання, в якому треба було прокоментувати й підтримати відео з інтерв’ю Зеленського західним ЗМІ.

Бюджети Кількість рекламних кампаній Володимира Зеленського у фейсбуці вражає. Його команда обрала стратегію вузького таргетингу: вони націлюють рекламні кампанії за територіальним принципом на невеликі міста, аби реклама виглядала більш персоналізовано, і від того мала більший відгук у людей.

При цьому витрати на рекламу часто не перевищують ста доларів за одну рекламну публікацію. Є декілька кампаній і з кількома тисячами доларів, але їх значно менше.

Супутники На відміну від інших кандидатів, у Володимира Зеленського спеціалісти із соціальних медіа створили цілу мережу з публічних сторінок, де прихильники кандидата можуть групуватися за територіальним принципом. В деяких із ним майже немає активності в коментарях, мало лайків та поширень. Також із територіальної мережі рекламу використовують на невеликій кількості сторінок із невеликими бюджетами – до 100 доларів.

Цілком можливо, що менеджери соціальних медіа вирішили не розпорошувати бюджет на маленькі сторінки і персоналізувати рекламу за містами переважно із офіційної сторінки. Як свідчить досвід, така стратегія цілком виправдана.

В той самий час у Володимира Зеленського є найбільше антифан-сторінок. Складно сказати, яка політична сила фінансує їхні рекламні кампанії, але бюджети таких сторінок не поступаються офіційній сторінці.

Юрій Бойко

Загальне За сторінкою Юрія Бойка слідкує трохи більше ніж 45 тисяч людей. При цьому, на відміну від багатьох провідних кандидатів, його сторінка не має верифікації і підтвердження факту, що вона є офіційною.

Тим не менш, адмініструванням сторінки займається 11 людей із України. Очевидним є факт, що провідні коментатори сторінки –​ боти.

Припустімо, під закріпленим постом, «топовий» коментар з найбільшою кількістю лайків – саме від такого «користувача».

Не складно перевірити й інших: більшість таких коментаторів – це порожні сторінки.

Характер Особливість сторінки кандидата в президенти Юрія Бойка в тому, що сторінка ведеться російською мовою. Наповнення стандартне: зустрічі з виборцями з різних міст, відеоуривки із телеефірів, обіцянки зупинити війну / об’єднати країну / знизити тарифи на комунальні послуги. При цьому Бойко працює зі старшою аудиторією «35+» і в принципі мало пише щодо тем, які цікавлять молодь.

Щодо логіки роботи з аудиторією, СМ-менеджери Бойка не дивують: конкретні й сухі заяви вони таргетують на чоловіків (як-от заяви про припинення бойових дій на Донбасі), а емоційні – на жінок (як-от про важливість освіти для дітей і зниження вартості комунальних послуг).

Резонанс 22 березня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Москві кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.​

Бойко на зустрічі заявив про бажання «покращувати і відновлювати двосторонні відносини» з Росією, а Медведчук запропонував повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму з участю «Газпрому».

Ця подія активно обговорювалася у соцмережах, бо ані Бойко, ані Медведчук не є уповноваженими на такі рішення особами. Тим не менш, СМ-менеджери кандидата в президенти одразу поставили на рекламу пост, у якому розповідають про начебто досягнуті із Москвою домовленості на поставку газу, дешевшого, аніж Україна купує зараз.

Бюджети В переважній більшості рекламні кампанії Юрія Бойка націлюють на східні й південні області України. Але є і винятки:​ часто можна натрапити на рекламу, націлену на Закарпаття. Тобто на той регіон західної України, де аудиторія найбільш лояльна до Юрія Бойка. Навряд його реклама була б успішною, якби він поставив її на Львів або Івано-Франківськ.

Переважно його рекламні кампанії націлені на одну конкретну область і проплачені на суму до ста доларів. Але трапляються і винятки.

Супутники Адміністратори сторінки Юрія Бойка вирішили сильно не концентруватись на сторінках-супутниках і більше працювати з основною. Серед провідних кандидатів сторінок на його підтримку –​ найменше, та й ті особливо не показують якоїсь активності і практично не рекламуються.

Через те, що робота з аудиторією «35+» є для команди Бойка пріоритетнішою, аніж із молоддю, його команда більше звертає увагу на телевізійну рекламу і друковану агітацію.

Анатолій Гриценко

Загальне Сторінка Анатолія Гриценка, на відміну від Юрія Бойка, має офіційну верифікацію соцмережі «Фейсбук».

Кількість підписників – до 140 тисяч, і 8 адміністраторів. На сторінці серед коментаторів також можна натрапити на ботів, але вже в меншій кількості, аніж в інших кандидатів. Загалом сторінка Гриценка на вигляд найбільш спокійна, бо там значно менше сварок і грубих політичних дискусій.

Характер Багато рекламних кампаній Анатолія Гриценка говорять про важливість об’єднання України і про людські чесноти, якими, на думку Гриценка, він володіє. Також кандидат рекламує багато уривків зі своїх інтерв’ю.

Резонанс Сторінка Анатолія Гриценка не має якихось агресивних заяв або відео і більше присвячена трансляціям прямих ефірів, у яких бере участь кандидат. 27 березня на «Супільному» телебаченні відбулася пряма трансляція теледебатів «Зворотній відлік», у яких Гриценко мав повноцінний бенефіс – його опоненти Олег Ляшко і Юрій Бойко не прийшли до студії.

Бюджети Анатолій Гриценко, на відміну від Юрія Бойка, приділяє мало уваги рекламі на східну Україну. Найвищі цифри його кампанія має на західній Україні та в Києві. Це можна пов’язати із тим фактом, що мер Львова Андрій Садовий знявся на користь Гриценка, а тому менеджери соціальних мереж роблять ставку саме на його електорат. Загалом пости Анатолія Гриценка інколи коштують до 100 доларів, а інколи й кілька тисяч доларів.

Супутники На підтримку Гриценка створено менше публічних сторінок, аніж проти нього. Втім, на сторінці «Анатолій Гриценко: безпека та справедливість» приділили увагу розслідуванню «Бігус.інфо» про розкрадання в оборонній сфері. І хоча бюджети невеликі, можна стверджувати, що менеджери соціальних мереж, які працюють на Гриценка, на хвилі обговорень навколо резонансного розслідування вирішили трохи піднабрати рейтингів.

Анти-група Анатолія Гриценка «Зворотний відлік» має подекуди й аналогічні бюджети із офіційною сторінкою кандидата. При цьому сторінка обіцяє розкрити «корупційні схеми» навколо кандидата і почала своє існування ще до того, як Гриценко офіційно почав власну агітацію.

Іще декілька цікавих фактів:

Кандидат у президенти Олександр Шевченко витратив щонайменше 10 тисяч доларів на привітання своєї дружини та інших жінок із 8 березня.

Кандидатка в президенти Юлія Тимошенко витратила в «Інстаграмі» щонайменше тисячу доларів на рекламну світлину, на якій вона їсть торт.

Кандидатка в президенти Інна Богословська – єдина, хто сплачував за рекламу в «Фейсбуці» не американськими доларами, а російськими рублями.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.