Синод ПЦУ: «Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ»

В усіх храмах Православної церкви України (ПЦУ) підноситимуть «молитовні прохання про справедливі вибори глави Української держави, за мир та єдність в Україні». Відповідне благословення надав митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Про це йдеться на офіційному сайті ПЦУ. Там пояснюють таке розпорядження «особливою відповідальністю, яка в час виборів президента України покладається на наш народ».

«Враховуючи необхідність захистити державність України, єдність, суспільний мир перед обличчям зовнішньої агресії та внутрішніх протистоянь, протягом наступного часу до завершення голосування за обрання Глави держави благословляється за богослужіннями в храмах Помісної Української Православної Церкви на літургіях після заамвонної молитви або під час молебню виголошувати» відповідну молитву, зазначають у Православній церкві України.

В тексті самої молитви згадується про обрання президента в такому рядку: «Ще молимося, щоби Господь Бог дав нам дух розуму звершити справедливий вибір Глави держави Української і помилував нас».

Зачитиуватимуть звернення Священного Синоду

Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ, здатністю впоратися із поставленими перед главою держави завданнями

У храмах ПЦУ, зокрема і 31 березня, у день виборів, після богослужіння зачитуватимуть Звернення Священного Синоду ПЦУ з приводу виборів президента України, в якому виборців закличуть «помолившись, прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний, усвідомлений вибір».

«Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ, здатністю впоратися із поставленими перед главою держави завданнями», – закликав Синод ПЦУ.

«Обман чи підкуп виборців, надання їм завідомо нездійсненних обіцянок, фальшування підсумків голосування є виявом неправди, яка є порушенням Божих заповідей. Тому ми закликаємо кандидатів у президенти та всіх учасників виборчого процесу пам’ятати про відповідальність», – зазначається у зверненні Синоду ПЦУ.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.

5 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому представники трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.