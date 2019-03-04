МЗС України: архієпископ Климент залишається під загрозою переслідувань в Криму

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, якого раніше затримували в анексованому Криму російські силовики, залишається під загрозою переслідувань. Українське зовнішньополітичне відомство висловило протест Росії через «безпідставне затримання архієпископа».

«Архієпископ Симферопольський і Кримський Климент виконує гуманітарну місію – як голова Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі. Зусиллями багатьох людей архієпископа Климента було звільнено, однак, він залишається під загрозою переслідувань, як й інші громадяни України, які чинять опір окупантам. Вимагаємо від кремлівського режиму припинити переслідування на тимчасово окупованих територіях України релігійних діячів та представників конфесій», – йдеться у заяві МЗС.

Українські дипломати закликали світову спільноту, міжнародних партнерів, правозахисні організації засудити чергове порушення прав людини в анексованому Криму.

Раніше сьогодні також посольство США в Україні назвало переслідування архієпископа Климента неприпустимим.

3 березня на автовокзалі в Сімферополі російські силовики затримали архієпископа Климента. Російський адвокат Микола Полозов повідомив, що архієпископ Климент збирався їхати до українського політв’язня Павла Гриба, щоб його посповідати і причастити.

Сам архієпископ називав своє затримання намаганням окупантів знищити Православнy церкву України в Криму. Пізніше священика відпустили.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент очолює Кримську єпархію Православної церкви України (ПЦУ). Священик також очолює Православну місію допомоги жертвам прав людини і особам, позбавленим волі.

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