США назвали неприпустимим переслідування архієпископа Климента в окупованому Криму

Посольство США в Україні назвало переслідування архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента в окупованому Криму неприпустимим.

«Ми, як і раніше, глибоко стурбовані вчорашнім затриманням архієпископа Климента в Криму. І хоча його згодом звільнили, такий тип переслідування є неприпустимим. Очікуємо, що Росія поважатиме свободу віросповідання і припинить затримання невинуватих українців у Криму. Крим – це Україна», – ідеться в повідомленні у Twitter посольства США в Україні.

3 березня на автовокзалі в Сімферополі російські силовики затримали архієпископа Климента. Російський адвокат Микола Полозов повідомив, що архієпископ Климент збирався їхати до українського політв’язня Павла Гриба, щоб його посповідати і причастити.

Сам архієпископ називав своє затримання намаганням окупантів знищити Православнy церкву України в Криму. Пізніше священика відпустили.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент очолює Кримську єпархію Православної церкви України (ПЦУ). Священик також очолює Православну місію допомоги жертвам прав людини і особам, позбавленим волі.

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