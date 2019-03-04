Епіфаній: вести переговори з митрополитом УПЦ (МП) Онуфрієм нереально

Митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій «на 100 відсотків відданий інтересам російської церкви», тому вести з ним переговори нереально, заявив очільник Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю «Українській правді».

Він зазначив, що наразі не шукає можливості поговорити з Онуфрієм.

«Ще до об'єднавчого Собору ми перетинались на державних заходах. Але після обрання мене предстоятелем ми навіть не перетинались. Я вважаю, що вести з ним переговори – нереально. Це людина, яка на 100% віддана інтересам російської церкви і російської держави. Тому вести з ним переговори про об'єднання дуже складно», – сказав Епіфаній.

Він додав, що все почнеться «з низів».

«Народ має сказати, в якій церкві він хоче бути. І поступово це змусить приймати рішення і духовенство. Бо якщо архієреї залишаться без парафій, без духовенства, то він змушений буде приймати рішення і про перехід», – підкреслив Епіфаній.

15 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому представники трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.