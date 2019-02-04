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04 Лютий 2019, Київ 16:06
Новини | Політика

До Православної церкви перейшли понад 200 парафій УПЦ (МП) – представниця президента

15 грудня 2018 року в Києві у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні

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До Православної церкви України перейшли понад 200 парафій Української православної церкви (Московського патріархату), заявила представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко під час погоджувальної ради парламенту.

«На сьогоднішній день, буквально за півтора місяця, до Української православної церкви перейшли близько 204 парафій», – сказала Луценко.

Глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній
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УПЦ (МП) заявляє, що за результатами 2018 року мала в розпорядженні 12 092 парафій.

15 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому представники трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

«Ми маємо відкласти минулі відчуження і ворожнечу» – митрополит Епіфаній
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«Ми маємо відкласти минулі відчуження і ворожнечу» – митрополит Епіфаній

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Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії
Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії

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