В Україні не буде державної церкви – Порошенко

Принцип незалежності церкви від держави, закріплений Конституцією, залишається непорушним, заявив президент Петро Порошенко на церемонії інтронізації очільника Православної церкви України митрополита Епіфанія 3 лютого в Києві.

«Нещодавно зареєстрована Православна церква України, у відповідності до Конституції України, є і буде незалежною від держави. В Україні не буде державної церкви. Цей конституційний принцип був і залишається непорушним», – сказав Порошенко.

Водночас, за його словами, «незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви» і до «спільної праці на благо країни і народу».

В інтерв’ю Радіо Свобода митрополит Епіфаній заявляв, що Православна церква України не бере участі в агітації за того чи іншого кандидата і пообіцяв карати священиків за порушення.

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На запитання з приводу критики так званого «томос-туру», як назвали робочі поїздки Україною президента Петра Порошенка разом із чільним священством ПЦУ з представленням томосу про канонічну автокефалію помісної української церкви, Епіфаній відповів, що це презентація томосу вірянам і частина просвітницької роботи.

Церемонія інтронізації (входження на престол й офіційний початок виконання обов’язків) глави ПЦУ митрополита Епіфанія відбулася 3 лютого на літургії в Соборі Святої Софії Київської. Цього ж дня очільнику ПЦУ виповнюється 40 років.

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