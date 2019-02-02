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03 Лютий 2019, Київ 00:52
Новини | Суспільство

Епіфаній прокоментував слова митрополита УПЦ (МП) Павла про прокльони і смерті людей

Намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь)

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Висловлювання намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ (МП) Павла про його прокльони, через які, за його словами, померли чотири людини, суперечать санові митрополита і православному вченню. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.

«Це суперечить взагалі не те що сану митрополита, це суперечить навіть православному вченню. Ми не маємо права проклинати. Ми повинні благословляти тих, які нас проклинають. А що ми бачимо? Ми бачимо, що з вуст православного митрополита лунають такі речі. Речі, які взагалі не припустимі у православ’ї, в церкві. Я вважаю, що це взагалі ненормальне явище», – сказав Епіфаній.

Глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній
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Раніше на YouTube-каналі «Лавра. Шлях до небес» опублікували відеозапис, у якому митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Павло розповідав, як боровся з ремонтними майстернями на території лаври, які, за його словами, підробляли антикваріат.

«Тоді були відкриті дебати. Я сказав, що помруть, якщо не підуть, і в один день три людини померло. Вони написали відкритий лист-скаргу на мене блаженному митрополитові Володимиру (колишньому главі УПЦ (МП) – ред.)» – заявив Павло і додав, що пізніше померла ще одна людина.

Відео цієї розповіді

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