З'явився перелік церков, що зобов'язані вказувати приналежність до РПЦ

Міністерство культури України оприлюднило перелік церков, яким необхідно вказувати приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Повний список опублікували у виданні «Урядовий кур'єр».

Міністерство культури України, зазначено на сайті видання, провело релігієзнавчу експертизу щодо назви релігійних організацій і об'єднань, що входять до структур релігійної організації, керівний центр якої розташований в державі, яка визнана такою, що здійснила військову агресію проти України.

Під дію сьомої та восьмої частин статті 12 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», згідно з висновком Мінкульту, підпадають релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які діють на території України та входять до складу (є частиною) таких релігійних об’єднань:

Руська (Російська) істинно-православна церква (РІПЦ)

Руська (Російська) старообрядницька церква (безпопівська згода) або Древлеправославна поморська церква (ДПЦ)

Українська православна церква (в єдності з Російською православною церквою (УПЦ)

Руська (Російська) древлеправославна церква (РДЦ, Новозибківська згода)

Руська (Російська) православна старообрядницька церква (РПСЦ).

«Зазначені організації повинні протягом 3-х місяців внести до свого статуту зміни і подати їх на реєстрацію у встановленому порядку», – йдеться у повідомленні.

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25 грудня 2018 року в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили про намір звернутися до Конституційного суду через закон, що зобов’язує УПЦ (МП) змінити назву і вказати належність до російської церкви.

22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов’язує Українську православну церкву (Московського патріархату) вилучити з назви слово «українська» і зазначити приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Цей закон Верховна Рада України ухвалила 20 грудня. Документ передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійної організації з центром у державі, що вчинила військову агресію проти України, зобов'язана у назві відображати приналежність до такої релігійної організації.

6 січня 2019 року у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Ухвалені 17 січня 2019-го Верховною Радою правки до чинного закону «Про свободу совісті та релігійні організації» дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

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За даними УПЦ (МП) на кінець грудня 2018 року, ця церква налічувала 12 092 парафії в Україні.​

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