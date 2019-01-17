Церква на вибір. Як працюватиме закон України про релігійні громади

Дмитро Горєвой

Верховна Рада України 17 січня ухвалила правки до чинного закону «Про свободу совісті та релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Законопроект прописує, як це можна зробити.

Спецпроект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время» пояснює, як змінюється закон, що буде з церковним майном і як на все це реагує Російська православна церква.

Про що йдеться у правках?

Відповідно до чинного закону, українці можуть сповідувати будь-яку релігію і за бажання змінювати віру – переходити з однієї церкви в іншу.

Зараз будь-яка церква в Україні – Українська православна, Московський патріархат РПЦ, католицька та інші – складаються із тисяч громад-юридичних осіб.

Для віруючих немає правил про перехід з однієї релігійної громади в іншу. А ось як може це зробити вся громада – її співробітники і парафіяни – в законі прописано не було.

В ухвалених 17 січня українським парламентом правках зазначено, що тепер громади можуть змінювати віру колективно. Для цього необхідно скликати збори всіх членів громади, які повинні проголосувати за перехід в іншу церкву. Для прийняття рішення необхідно, щоб дві третини присутніх на зборах проголосували «за».

Якщо частина віруючих виступить проти переходу парафії під іншу юрисдикцію, то за ними залишається право створити нову громаду і укласти договір про спільне почергове користування храмом.

Що буде з нерухомістю?

Статус юридичної особи дозволяє кожній церкві чи храму мати власний статут і володіти нерухомістю або орендувати її у держави – наприклад, коли храм визнаний пам'яткою культурної спадщини. В ухваленому законопроекті вказується, що громада в разі переходу залишається користувачем храму чи іншого приміщення.

Чи можна очікувати рейдерських захоплень храмів?

Ні. Згідно із законопроектом, брати участь в голосуванні про перехід релігійної громади в іншу мають право тільки її члени. Сторонні люди не будуть вирішувати долю храму. Але в законі не обумовлені критерії членства в громадах, це питання залишили на розсуд самих об'єднань віруючих.

Що буде з майном храмів і церков?

Ікони, мощі святих та інші реліквії не фігурують ні в чинному законі, ні в правках. Як правило, в самих храмах навіть немає обліку релігійних предметів. Громада сама стежить за збереженням всіх культових речей.

Що кажуть у Російській православній церкві?

У Московському патріархаті неодноразово критикували попередні версії законопроекту. Сам патріарх Кирило в листі до лідерів «нормандської четвірки» стверджував, що таким чином нібито рейдери відберуть у них храми.

В деякі статути місцевих громад РПЦ в Україні були внесені пункти, згідно з якими будь-які рішення про перехід громади до іншого церковного центру має бути узгоджений із вищим церковним начальством.

Після того, як Московський патріархат в Україні подав на реєстрацію статути монастирів з такими нормами, а Мінкульт відмовив їх реєструвати, почався судовий розгляд.

Іноземний досвід

Питання переходу релігійної громади – і навіть цілої церкви – під іншу юрисдикцію неодноразово розглядалося в Європейському суді з прав людини. Наприклад, в 2003 році в справі «Бессарабська митрополія та інші проти Молдови» суд визнав право Молдовської церкви на перехід з Московського в Румунський патріархат.

У 2007 році Європейський суд також визнав законним перехід релігійної громади з Московського патріархату в Київський. Російська православна церква і Українська держава були проти, і тільки після рішення ЄСПЛ громаді вдалося це зробити.

Читайте також: Шлях до нової церкви України: як релігійній громаді приєднатися до ПЦУ

Оригінал – на сайті спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали

Порошенко запропонував РПЦ, щоб вона показала свій томос про автокефалію

«Тричі неканонічна» УПЦ (МП). Томос для України кардинально змінив ситуацію

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю