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15 Січень 2019, Київ 20:00
Новини | Політика

УПЦ (МП) про Києво-Печерську лавру: «нікуди ми не збираємося виїжджати»

«Нікуди ми не збираємося виїжджати з нашої святині – ні в Росію, нікуди»

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Українська православна церква (Московського патріархату) «не збирається» виїжджати з Києво-Печерської лаври в Києві, повідомив архімандрит Полікарп.

«Нікуди ми не збираємося виїжджати з нашої святині – ні в Росію, нікуди. Тому що ми українці, ми живемо на своїй землі, молимося за свій народ і молимося за свою країну, щоб Господь її благословляв», – сказав Полікарп.

Києво-Печерський монастир був заснований у 1051 року. Лавра внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі вона підконтрольна Українській православній церкві (Московського патріархату).

15 грудня 2018 року в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православну церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив йому томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

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Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії
Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії

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