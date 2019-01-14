Єпископи, черниці та Симоненко: від кого отримує листівки Кримський митрополит УПЦ (МП) Лазар

Свято Різдва Христового дозволило оцінити зв'язки та коло спілкування митрополита Сімферопольського і Кримського УПЦ (МП) Лазаря (Швеця). Незважаючи на те, що майже п'ять років митрополит співпрацює з підконтрольною Росії кримською владою, він продовжує отримувати вітальні листи від багатьох українських єпископів УПЦ (МП). Серед тих, хто привітав Лазаря, є також і священики, які проголосили свої власні патріархати.

Кримський митрополит Лазар (Ростислав Швець) одним із перших представників релігійних громад Криму 2014 року почав співпрацювати з російською владою. Він супроводжує її офіційні заходи, його можна бачити на урочистостях глави підконтрольного Росії кримського уряду Сергія Аксенова (Аксьонова) та інших чиновників.

Митрополит Лазар також брав участь у закладенні каменя біля основи пам'ятника «кримським ополченцям усіх часів», яким кримська влада подякувала представникам «кримської самооборони» за допомогу в анексії півострова 2014 року.

Кримський митрополит також жодного разу не виступив на захист представників громад різних релігійних конфесій, які потрапили під репресії кримської влади.

Майже через п'ять років російської анексії Криму Сімферопольська і Кримська єпархія продовжує позиціювати себе частиною Української православної церкви (Московського патріархату), хоча в неї багато що змінилося, включаючи електронні адреси для кореспонденції (тепер листи шлють на mail.ru).

На її сайті на початку січня з'явилися різдвяні привітання, які надійшли поштою на адресу митрополита Лазаря. Вони підписані керівниками різних єпархій Російської православної церкви (РПЦ) та її представництв за кордоном, а також УПЦ (МП) із різних регіонів материкової частини України та окупованої частини Донбасу.

Всього надійшло кілька десятків вітальних листівок. Серед тих, хто привітав, як відомі одіозні фігури, так і немедійні священики. Більшість із них об'єднує спільна позиція ‒ протест проти рішення Вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії Православній церкві України (ПЦУ).

Російські брати Лазаря

Близько двох десятків привітань Кримському митрополиту надіслали єпископи Російської православної церкви. Багато з них із 2014 року активно відвідують півострів через закриті українською владою пункти пропуску та, в свою чергу, приймають кримських паломників у себе.

Серед авторів привітань цьогоріч відзначився протоієрей Російської православної церкви Сергій (Привалов) ‒ клірик храму Благовіщення Пресвятої Богородиці в Петровському парку Москви та заступник голови Синодального відділу РПЦ із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними установами Росії.

Він відомий тим, що торік у жовтні знайшов богословський зміст у скандальній заяві російського президента Володимира Путіна про ядерну відплату для своїх ворогів. «Агресор має знати, що відплата неминуча, що він буде знищений. А ми, жертви агресії, ми, як мученики, потрапимо до раю. А вони просто здохнуть, бо навіть покаятися не встигнуть», ‒ сказав глава російської держави.

Протоієрей не став критикувати подібні погрози, а назвав ці слова «богословськи дуже вивіреними».

Українські друзі Лазаря

Найбільше привітань Лазарю надійшло з українських парафій Української православної церкви (Московського патріархату). Очевидно, це пов'язано з тим, що Кримський митрополит досі є членом Священного Синоду УПЦ (МП), тобто найвищого органу в релігійній структурі організації.

Серед них є відомі й навіть одіозні священики. Наприклад, вітає митрополита Лазаря митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон (Шукало). Його називали особистим духівником президента України втікача Віктора Януковича.

На Донеччині митрополит прославився тим, що веде розкішний спосіб життя. Як писали про нього місцеві ЗМІ, Іларіон за часів Януковича носив дорогі аксесуари, їздив на іномарці з номерами «Владика», жив у розкішній резиденції і будував маєток за містом.

Митрополита Іларіона називали одним із найбільш імовірних наступників митрополита Онуфрія (Ореста Березовського) на посаді митрополита Київського та всієї України УПЦ (МП).

Після окупації Донбасу та зачистки храмів угрупованням «ДНР» від проукраїнських священиків Іларіон (Шукало) залишився служити там. Викликав нарікання у місцевих жителів, значно піднявши розцінки на церковні послуги.

Із привітаннями також звернувся намісник Свято-Успенської Святогірської лаври Арсеній (Яковенко). Цей монастир розташований у Святогірську Донецької області в прикордонні з окупованими територіями. Єпископ Арсеній активно критикує рішення Вселенського патріарха Варфоломія про надання Православній церкві України автокефалії, звинувачуючи його в «порушенні канонів церкви».

Різдвяна листівка Лазарю також надійшла від настоятельки Києво-Покровського монастиря, ігумені Калісфенії (Шамайло). Вона відома тим, що в червні 2013 року раптово зникла разом зі своєю помічницею Катериною дорогою до Києво-Печерської лаври. Міліція, СБУ та рятувальники шукали черниць три доби. В результаті вони самі повернулися. Черниці монастиря стверджують, що помітили на них сліди тортур. Але самі зниклі подробиці події, що сталася з ними, розповідати відмовилися і факт викрадення заперечували.

Привітання та «блага» Лазарю надіслав митрополит Сумський і Охтирський Євлогій (Євген Гутченко). У серпні 2014 року він написав відкритого листа російському президентові Володимиру Путіну із закликом «зупинити ескалацію військових приготувань, зробити все, щоб жодна крапля людської крові не пролилася на благословенній древній Сумській землі». А незабаром почав говорити про напад на його храм «націоналістів і радикалів», які активно транслювали російські ЗМІ. Влітку 2018 року Євлогій отримав сан митрополита УПЦ (МП) (на підставі указу митрополита Онуфрія). А з осені активно протестує проти надання Православній церкві України автокефалії.

Листи з привітаннями та побажання кримському митрополиту надіслали й багато інших, менш відомих священиків УПЦ (МП).

Комуністичний привіт

Привітав кримського митрополита й Петро Симоненко ‒ перший секретар ЦК Компартії України. Заборона партії в межах українського закону про декомунізацію відкладена до рішення Конституційного суду України з ініціативи групи народних депутатів України. А Петро Симоненко оголосив про намір балотуватися в президенти України на виборах у березні цього року. Лідер партії, яка багато років боролася з релігією в країні, побажав митрополиту Лазарю «нести світильник віри з терпінням, стійкістю та братолюбством».

Закордонні привітання

Кілька вітальних листівок для Лазаря надійшли від закордонних церков. Одну з них підписав митрополит Варшавський і всієї Польщі Савва (предстоятель Польської автокефальної православної церкви). Він одним із перших відмовився визнавати томос, наданий Православній церкві України. Зокрема, Сава оголосив це рішення Вселенського патріарха Варфоломія «поганим прецедентом» і рекомендував «розкольникам повернутися в лоно православної церкви».

Ще одним автором привітання Лазарю є архієпископ Тираспольський і Дубоссарський Савва (Сергій Волков) із Придністров'я. Він ‒ настоятель Іоанно-Предтеченського чоловічого монастиря в урочищі Калагур (Придністров'я) і настоятель споруджуваного храмового комплексу ікони Божої Матері «Троєручиця» в Орєхово-Борисово під Москвою.

Архієпископ відомий тісними зв'язками з російською владою. Наприклад, 2017 року він у цеху російської корпорації «Космічні системи моніторингу, інформаційно-керівні системи та електромеханічні комплекси» (входить до структури «Роскосмосу») освячував супутник, який планували відіслати на орбіту Землі.

У рішенні Вселенського патріарха про надання Православній церкві України автокефалії архієпископ Сава вбачає «натиск антихристиянської та розкольницької ідеології на Вселенське православ'я».

Одна з вітальних листівок також підписана «Візантійським Вселенським (Католицьким) патріархатом» із благословенням «патріарха» Іллі (Антонія Догналома) і з підписами «єпископів-секретарів» Мефодія (Річарда Шпіржика) та Тимофія (Сойки). Всі підписи в них оформлені російською мовою.

Цей «патріархат» є релігійною організацією, яка в 60-х роках минулого століття відійшла від канонічних католицьких груп. Наразі має кілька парафій на Заході. У колишні роки «патріарх» Ілля та «єпископи-секретарі» вимагали відставки митрополита Російської православної церкви Кирила, оскільки його перебування на посаді, на їхню думку, «приносить прокляття не тільки Православній церкві, але й російському та українському народам». Тепер же вони шлють привітання Лазарю, який співпрацює з Кирилом і РПЦ.

«У цих привітаннях немає логіки та здорового глузду»

Судячи з кількості листівок і побажань у них, можна зробити висновок, що в Кримського митрополита широке коло особистих зв'язків як на українському материку і в Росії, так і за кордоном. Але колишній прес-секретар УПЦ (МП), ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко рекомендує не сприймати все так буквально.

У цих привітаннях немає ніякої логіки й ніякого сенсу. Це механічний процес

«У канцелярії беруть журнал із адресами всіх єпископів церкви й виписують на всіх привітання, які потім розсилаються. Я ще років 15 назад говорив, що цю практику потрібно скасувати. Тому що купа паперу йде незрозуміло куди, а на неї витрачаються кошти, адже ці привітання потрібно відповідним чином оформляти. Наприклад, чим молодший єпископ або архімандрит, тим красивішим має бути бланк. У цих привітаннях немає ніякої логіки й ніякого сенсу. Це механічний процес, заведений ще з царських часів, коли це було частиною ритуалу. За радянських часів, коли єпископів всього було пару десятків, вони якось таким чином підтримували між собою зв'язок. А в пострадянський час кількість єпископів збільшувалася, і кількість паперу теж», ‒ пояснив він Крим.Реалії.

За словами Георгія Коваленка, іноді різдвяні привітання продовжують приходити в єпархії до Великодня. Буває, що священики вітають один одного, навіть не будучи особисто знайомими. Тому, каже він, ці вітальні листівки рідко є свідченням дружби чи поваги єпископів один до одного.

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