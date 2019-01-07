Джемілєв розповів, яке було становище УПЦ КП у Криму до окупації

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв розповів в інтерв’ю проектові Радіо Свобода Крим.Реалії, яке було становище Української православної церкви Київського патріархату у Криму до окупації Росією українського півострова навесні 2014 року.

«Навіть за незалежної України, ще до окупації, УПЦ КП перебувала на становищі ізгоя. Митрополит Лазар (митрополит Сімферопольський і Кримський УПЦ (Московського патріархату) – ред.) називав її «єретичною» церквою, і коли створювалося об’єднання з участю всіх конфесій, він категорично відмовився приймати туди УПЦ КП. Тоді, за рішенням Меджлісу, муфтіят Криму (на той час духовне управління кримських мусульман – ред.) теж не увійшов у цю структуру», – розповів кримськотатарський лідер.

При цьому Джемілєв підкреслив, що поки триває окупація півострова, триватимуть переслідування української церкви.

«Зараз Російська православна церква вже не може посилатися на «неканонічність» ПЦУ, але вона створюватиме перешкоди в її діяльності», – сказав він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Мустафи Джемілєва Крим.Реалії «Томос зміцнює незалежність України».

6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу. 7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.

Православна церква України була створена на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня 2018 року. На ньому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви (ці дві церкви, що були канонічно не визнані, напередодні собору саморозпустилися) і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – подолали церковний «розкол» в Україні і створили єдину канонічну автокефальну помісну православну церкву.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі. Створення незалежної від Росії і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.