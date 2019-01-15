На Волині вісім парафій УПЦ (МП) приєдналися до ПЦУ – Порошенко

Вісім парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли до Православної церкви України – про це президент України Петро Порошенко заявив під час подячного молебну у Волинській області, де сьогодні перебуває томос про атокефалію української церкви.

«Після Томосу процес створення церкви лише починається, це лише можливості, і попереду ще багато роботи, як сказав Його Святість (патріарх Філарет – ред.), щоб ми в Україні мали єдину православну церкву. І щоб українець, коли заходить до храму Божого, не питав, який це патріархат, щоб ніхто не мав права «указуючим перстом» закривати двері храму перед українцем, який йде до Бога», – цитує Порошенка його прес-служба.

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13 січня президент повідомляв, що процес переходу церковних парафій до Православної церкви України пришвидшився після того, яку вона отримала томос про автокефалію від Вселенського патріархату.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.