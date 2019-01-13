Іще в одній громаді, що вирішила перейти до ПЦУ, стався конфлікт зі священством МП

Іще в одній церковній громаді, яка вирішила перейти від Української православної церкви (Московського патріархату) до єдиної помісної канонічної автокефальної Української православної церкви, стався конфлікт зі священством УПЦ (МП), що прибуло до храму. Це сталося в селі Красноволя Маневицького району на Волині, повідомляють представники місцевої влади і філії російської церкви в Україні,

«Сьогодні у село Красноволя, громада якого провела процедуру переходу в Православну церкву України, приїхав єпископ Волинський УПЦ (РПЦ) Нафанаїл з іншими священиками, я так розумію, щоб показати, що ніякого переходу нема. Але їх у храм місцеві жителі не допустили. Отже, остання спроба залишити громаду в Російській православній церкві не вдалась!» – написав у фейсбуці голова Маневицької районної державної адміністрації Андрій Линдюк.

Із іншого боку, у Волинській єпархії УПЦ (МП) про інцидент заявили так: «Прихильники ПЦУ у селі Красноволя Колківського благочиння завадили звершити Божественну літургію, яку планував очолити керуючий Волинською єпархією Української православної Церкви єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл. Активісти перекрили вхід у місцевий Свято-Михайлівський храм, перешкодивши зайти всередину навіть настоятелю громади – протоієрею Андрію Геналюку… Після довгих дискусій компромісу так і не вдалось знайти… Духовенство та віряни УПЦ, які прийшли на молитву, були вимушені їхати у сусіднє село, де в місцевому храмі їм таки вдалось помолитись за недільною Літургією».

При цьому Волинська єпархія УПЦ (МП) заявила про «невідкладну юридичну реакцію у відповідь на дії тих, хто ініціював та сприяв захопленню Свято-Михайлівського храму села Красноволя».

Про рішення громади парафіян села Красноволя перейти від УПЦ (МП) до ПЦУ стало відомо 30 грудня 2018 року – тоді за це, за повідомленнями, проголосували 90 відсотків парафіян, хоча на збори приїхали священики УПЦ (МП) з сусідніх сіл і переконували парафіян не переходити до ПЦУ, бо вважали такий перехід незаконним, а також обіцяли громаді «зустріч у суді», де вони збиралися оскаржити рішення зборів.

Також 13 січня стався схожий інцидент на Житомирщині, в селі Ворсівка Малинського району, де місцева громада УПЦ (МП) 11 січня вирішила переходити до ПЦУ: члени громади не пропустили до церкви святого Миколая Чудотворця сторонніх священиків і вірян УПЦ (МП).

Процес переходу парафій УПЦ (МП) до новоствореної ПЦУ почався відразу після об’єднавчого собору 15 грудня, на якому був подоланий церковний «розкол» в Україні і з благословення і за підтримки Вселенського патріархату була створена єдина канонічна помісна автокефальна Православна церква України. Цей процес помітно прискорився останніми днями, після офіційного підписання і привезення до України на початку січня томосу (церковної грамоти) Вселенського патріархату про формальне письмове визнання канонічної автокефалії помісної Православної церкви України. Як очікують, наступними днями, тижнями й місяцями цей перехід триватиме далі.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви викликали і викликають вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні. Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї значної частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

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