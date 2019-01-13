Перша громада на Житомирщині переходить у ПЦУ, але не без конфлікту

В Україні віряни та священники продовжують переходити від УПЦ (МП) до новоствореної Православної церкви України (ПЦУ). У деяких регіонах це відбувається тихо й спокійно, як у Жовкві, що на Львівщині. А буває, без скандалу не обходиться, як ось на Житомирщині.

Ранок. Село Ворсівка, Малинського району що на Житомирщині. У центрі села, поблизу церкви святого Миколая Чудотворця зібралися місцеві жителі, люди у військовій формі й правоохоронці. Більше десятка з цих людей заблокували ворота, які ведуть в храм. На брамі висить ще й металевий ланцюг.

– Куди ви йдете, – звертаються люди до священника, який наближається до церкви.

– В храм, – каже отець Віталій.

– А хто ви такий?

– Я тимчасовий настоятель.

Йому дорогу перегороджують місцеві активісти та члени спілки учасників та ветеранів АТО «Схід» Малина та Малинського району. Річ в тому, що у Ворсівській церкві до нині службу вели представники Української православної церкви (Московського патріархату). Однак, місцева громада 11 січня 2019 року на зборах вирішила переходити до новоствореної Православної церкви України, розповідає голова селищної ради Петро Підручний.

Така ідея не сподобалася місцевим священникам. Як розповіла Радіо Свобода тутешня активістка Анджела Данильченко, ще 11 січня священники намагалися заблокувати доступ до храму, закрили його й забрали ключі. Однак після рішення громади, все ж вдалося опечатати церкву й провести процедуру згідно з чинним законодавством.

Чому громада не хоче бути в УПЦ (МП)?

«Новий закон, який ухвалили, ми вважаємо його дійсним. А це означає для нас, що центр управління церквою не може знаходитися у країні-агресорі. Це наше перше питання. Росіє є агресором для нашої країни. Ми українці, ми живемо в Україні, територія церкви знаходиться в Україні. Ми хочемо, аби все розвивалося й залишалося в Україні», – пояснює Данильченко. Пояснює, що не впускають священнослужителів у храм тому, що не знають цих людей. Їхній настоятель отець Василь нині в лікарні.

Отець Віталій, якого очільники УПЦ (МП) призначили тимчасовим настоятелем, читає людям такого листа:

«Згідно з указом керуючого єпархією. Високопреосвященнішого митрополита Віссаріона, тимчасовий указ для тимчасового настоятеля»

​Що буде з церквою?

Активістів такий указ не задовільнив. На підтримку священників долучилися до десятка вірян, які вступили в словесну перепалку із «блокувальниками», у ній звучали слова образи, лайка, шовінізм й те, що розпалює релігійну ворожнечу.

«Церква опечатана. У нас пройшло два дні тому зібрання про перехід до української церкви. А він (вказує на отця Віталія, – ред.) прийшов оце провокувати. Батюшка в лікарні. Прокурор сказав, що ніхто не має права втручатися», – розповідає ворсівчанка Галина.

Попри це, святкову недільну літургію розпочинають. Щоправда, російською мовою. Тим не менш, до неї долучаються не лише прихильники УПЦ (МП), які приїхали підтримати священників, але й опоненти.

«Нині хтось безчинствував під час молитви, а хтось стояв і молився. І це стосується не тільки тих, хто стоїть на одній стороні. Були люди православні. Це видно. І на стороні опонентів. Це теж люди. Люди, які, можливо, пішли не по правильному шляху. Піддалися якійсь диявольській навалі. Не знаю, як буде йти далі богослужіння, але будемо у міру своїх можливостей робити все від себе залежне для того, щоби служба якщо не в храмі, то біля нього – продовжувалася», – звернувся до парафіян священник Віталій. Й запропонував заколядувати.

Опоненти не захотіли колядувати, натомість розпочали гучно співати гімн України. Прихильники УПЦ (МП) колядували «Три празники в гості». Кожен намагався одне одного перекричати. Гарячому розвитку подій завадили з десяток правоохоронців, які були на місці.

«Перший крок переходу до Православної церкви України, як годиться, аби зібралася громада і зробила своє волевиявлення – ми зробили. Протоколи у нас готуються до подачі до владики у Житомир. А далі нам казатимуть, що робити», – каже активістка Анджела Данильченко.

Детальніше, як релігійній громаді приєднатися до ПЦУ, можна прочитати у матеріалі Радіо Свобода.