Єдиний дотеперішній храм УПЦ (МП) у Жовкві вже у складі ПЦУ: священик розповів подробиці

Кількість вірян зросла у храмі після того, як громада Української православної церкви (Московського патріархату) в місті Жовкві Львівської області оголосила про свій перехід до єдиної помісної Православної церкви України (ПЦУ). Хоча невелика група людей і двоє священиків відійшли від парафії. Чому дотеперішні віряни УПЦ (МП) вирішили приєднатись до ПЦУ і чому один священик підтримав вірних?

Мальовниче містечко Жовква, розташоване за 30 кілометрів від Львова, історично поєднує культуру, релігію, традиції українців, поляків, євреїв. Це місто пам’яток архітектури, до числа яких належать і церкви, в тому числі і Василіанський монастир УГКЦ. Відтак мешканці міста мають великий вибір храмів, залежно від свого віросповідання і, звісно, від ставлення священиків до вірних. А у 1993 році ще й відкрила двері церква апостолів Петра і Павла на центральній вулиці міста. Парафіянка Серафима Деркач допомагала тоді у будівництві.

Як почались розмови про томос, то ми сказали священикові, що ми за єдину церкву і переходимо у неї

«Всі були задоволені, що перейшли в нову церкву, було багато людей, а потім розкололись і перейшли в інші парафії. Ми будували, як Українську православну. церкву, а коли справа дійшла до реєстрації, стала церква Московського патріархату. Тоді з’явились невдоволені парафіяни, але дехто продовжував сюди йти. Давно говорили отцю, вже нині покійному, що треба переходити в українську церкву. А як почались розмови про томос, то ми сказали священикові, що ми за єдину церкву і переходимо у неї», – розповіла Серафима Деркач.

Люди плакали від радості

21 грудня 2018 року настоятель церкви отець Маркіан Каюмов скликав парафіяльну раду. Із 18 її членів прийшли 17. Лише одна жінка була проти переходу. Жовківська парафія УПЦ (МП) стала першою в області, яка визначилась щодо єдності з Православною церквою України. У місті давно обговорювалась серед громадськості діяльність церкви Московського патріархату і навіть виник скандал через те, що попередній настоятель храму, вже покійний, не відчинив церковну браму, коли проходила похоронна процесія із загиблим українським бійцем.

Ми все обговорили і ухвалили рішення про перехід

«Парафія завжди була проукраїнська, допомагала АТО, молилась за полонених. Я займався визволенням українських бранців через своїх друзів священиків , які залишились на окупованій території і різними хитрощами визволяли наших військових. Ми все це обговорили і ухвалили рішення про перехід. Попри те, що я був прес-секретарем владики УПЦ (МП) Філарета, секретарем Львівської єпархії, я і парафія не змогли не діяти в церковних умовах, які відбувались. 22 грудня після літургії я оголосив про рішення ради і люди його підтримали оплесками, були сльози радості. Повний храм був і наступного дня. Є протокол зборів. Я спілкуюсь з владикою Димитрієм, до якого ми переходимо. Не знаю ще, яка сама процедура. Владика телефонував, що я можу подати прохання про перехід і мені нададуть всі документи. Щодо юридичних питань, то побачимо», – сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода настоятель церкви Петра і Павла у Жовкві отець Маркіан Каюмов.

Двоє священиків Московського патріархату відійшли з парафії одразу, як було вирішено питання про перехід в єдину православну церкву. Отець Маркіан Каюмов наразі служить один. Згідно із заявою Львівської єпархії УПЦ (МП), він отримав «церковно-адміністративне покарання»: йому «заборонено у священнослужінні» в УПЦ (МП).

Немає ніяких погроз, скандалів

«Владика Філарет (Львівський архієпископ УПЦ (МП) Філарет (Кучеров) – ред.) є моїм духовним батьком. Ми з ним домовились зберегти наше християнське лице. Різні церкви, але це не позбавляє нас, що ми християни, що у нас є християнські стосунки. Людське все роз’єднується, а у Господа, думаю, ми будемо єдині. Немає ніяких погроз, скандалів», – каже настоятель храму у Жовкві.

Після рішення парафії перейти в єдину православну церкву число вірних у церкві апостолів Петра і Павла у Жовкві зросло. Сюди повернулись ті віряни, які у 90-х роках допомагали будувати храм, а потім від нього відійшли через передачу церкви Московському патріархату.

Моя совість підказала мені , що потрібно приєднуватись до православної церкви разом із парафією

Що стало вирішальним для отця Маркіана Каюмова, що він, маючи посаду в УПЦ (МП), перейшов разом із громадою у Православну церкву України?

«Я завжди був прихильником української автокефалії, вважаю себе учнем митрополита Володимира Сабодана. У його резиденції ніс свій послух. Я спілкувався з ним і бачу реалізацію його слів. Для мене нічого поза моєю совістю не відбулось, моя совість підказала мені, що потрібно приєднуватись до православної церкви разом із парафією, де панував одностайний настрій. Я також мав однозначне рішення, відкинув всі єпархіальні посади, пішов заради єдності парафії. Можливо, хтось розцінює, що я слабохарактерний, що здався, навпаки, я для себе зробив свою найбільшу особисту війну, бо проти мене постало багато людей, чого не очікував. Мене ніхто не вмовляв і не переконував. Я був прес-секретарем єпархії і мусів говорити офіційно, як посадова особа, а сьогодні я вільний і говорю від свого серця», – наголосив отець Маркіан Каюмов.

Близько 15 осіб, у тому числі і дружина попереднього покійного настоятеля храму, відійшли від парафії і часто бувають у Львівському катедральному соборі УПЦ (МП). Про це Радіо Свобода розповіли парафіяни, які навіть ходили до колишньої своєї їмості з проханням не збурювати людей проти настоятеля їхнього храму.

«Підтримка громади для мене дуже важлива. Вона дієва. Найголовніше відчувати єдність. Моє рішення було заради того, щоб зберегти мир на парафії, зберегти мир у душах і серцях людей. Я знав, що буде протидія, багато різних вчинків, але найголовніше зберегти єдність заради якої ми це зробили, щоб не втратити. У єдності є Господь», – говорить отець Маркіян.

Мешканці Жовкви про перехід

У Жовкві більшість мешканців позитивно сприйняли перехід єдиного у місті храму УПЦ (МП) в помісну Православну церкву України. Люди наголошували, що давно очікували на такий крок.

Є й такі, які «моляться» Путіну, то нехай вивісять вивіску, що це російська церква

«Я у цей храм не ходжу. Але я дуже позитивно оцінила перехід громади, тому що в Україні має бути українська церква. Чому ми маємо відноситись до Росії, а тим більше зараз, коли Росія не брат, а ворог. Правда, є й такі, які «моляться» Путіну. Але, якщо хочуть залишатись в МП, то нехай вивісять вивіску, що це російська церква», – каже мешканка Жовкви Галина Білецька.

«Без сварок і крику все обійшлось, а на початку 90-х років бились за храми Жовкви. А тепер спокійно, нікого не притискають. Якби була якась група невдоволених, то вже б говорили у Жовкві. Давно казали, що церква МП мала гарне фінансування і це робило ворожнечу», – розповів мешканець Роман Лучак.

Жовківська громада має бути об’єднаною

«Зараз люди перейдуть до нас, тому що на Різдво вже були ті, які не ходили до цієї церкви. Храм розростається і стає більше людей. Жовківська громада має бути об’єднаною. І вже є порозуміння з іншими конфесіями», – говорить Ігор Витрикуш, який був у числі ініціаторів щодо переходу церкви у Жовкві.

У Жовківському районі є ще 5 храмів УПЦ (МП). Жодна парафія наразі не оголошувала про рішення перейти в єдину помісну українську православну церкву. Хоча у кожній громаді почалися такі розмови зі священиками. Найбільш складно вести діалог парафіянам зі старшими священиками, які все життя служили спершу безпосередньо РПЦ, а потім були в її структурі в Україні – УПЦ (МП).

На сьогодні у Львівській області вже 6 парафій заявили про рішення перейти в православну церкву України. Загалом в регіоні понад 40 парафій Московського патріархату.

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