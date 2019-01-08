Томос Україні – «землетрус в релігійній геополітиці» (світова преса)

«Велика перемога для України й поразка для Кремля», «Православна церква України більше не питиме з московської чаші», «землетрус в релігійній геополітиці»… Так реагують на отримання незалежності від Росії Православної церкви України західні видання. Газети цитують експертів, які наголошують, що «це робить надію Москви на те, що Україна в майбутньому повернеться в її «орбіту», практично неможливою». Тим часом, надання ПЦУ томосу саме тепер, також може вплинути на перебіг в Україні передвиборчої кампанії.

Незалежність Православної церкви України (ПЦУ), яка підпорядковувалася Москві протягом сотень років, лідери України вважають життєво важливою для протистояння втручанням з боку Росії, пише Reuters.

«Офіційний Київ стверджує, що промосковські церкви на території України – це інструмент пропаганди й підтримки сепаратистів на сході, на території Донбасу у війні, в результаті якої вже загинуло понад 10 тисяч осіб», – пише видання.

Звертаючи увагу на розпочату передвиборчу кампанію, Reuters наголошує на тому, що вона проходить у «жорсткій боротьбі», а новостворена Православна церква України «може підтримати Петра Порошенка, який активно лобіював її створення».

«Росія виступає категорично проти надання українській церкві автокефалії й порівнює це із Великим розколом 1054 року, який розділив західне і східне християнство. Патріарх Російської православної церкви Кирил виступив із закликом відмовитися від надання автокефалії новій українській церкві», – наголошує британське новинне агентство, принагідно цитуючи допис відомого економіста Тімоті Еша у його мікроблозі Twitter: «Величезна перемога для України й поразка для Кремля. Це робить надію Москви на те, що Україна в майбутньому повернеться в її «орбіту», практично неможливою без застосування переважної військової сили».

Тим часом, додає агентство, церква, що відома як Московський патріархат і пов’язана з Російською православною церквою, вважає себе єдиною законною на Україні. Український парламент 20 грудня ухвалив закон, який вимагає від цієї церкви додати до своєї назви «російська».

Для довідки для західного читача, Reuters вказує на те, що «Київський патріархат народився після розпаду Радянського Союзу, і його популярність зросла з 2014 року. Він виступає за європейську інтеграцію і захищає незалежну церкву. Тим часом, Московський патріархат називає цю церкву розкольницькою».

«Православна церква України більше не питиме з московської чаші», – пише французька щоденна газета L’Opinion. Звертаючи увагу на те, що віднині, після 332 років перебування під контролем Москви, в Україні з’явилася незалежна церква, видання наголошує: «Україна щойно зруйнувала останній міст, який її пов’язував із Росією, бо її Православна церква цими вихідними офіційно звільнилася від наставництва Московського патріархату й всієї Росії».

Автор статті пише, що «молодому лідерові нової церкви, якому 39 років знадобиться чималий талант й наполегливість» для протистояння, яке цьому чинитиме Московський патріархат.

З огляду на надання Православній церкві України томосу (декрету) про автокефалію, який означає її канонічну незалежність, L’Opinion припускає, що протистояння між московський патріархом Кирилом та Вселенським патріархом Варфоломієм віднині ще посилиться.

«Протистояння між головою всеросійської церкви, який заявляє про «канонічні порушення» та його опонентом в Константинополі, який у 1996 році вже надав автокефалію Естонській православній церкві, очевидно, ще більше посилиться. Адже Варфоломій закликав всі православні церкви визнати Православну церкву України, як свою «сестру», – пише французька газета.

«Землетрус в релігійній геополітиці» – відгукуються соцмережі на публікацію новин про офіційне надання незалежності від Москви церкві українських православних вірян.

Попри зауваження, що надання Православній церкві України томосу, інша французька медіа-компанія Radio France Internationale пише, що для українців це є «конкретизацією історичного рішення».

«Рішення Константинополя поклало край понад 300-річній підпорядкованості українського духовенства Російській православній церкві. Москва за підтримки низки інших патріархатів Європи цю незалежність оскаржує, але російська церква тепер ризикує втратити контроль над тисячами парафій та кількома престижними монастирями в Україні», – зауважує кореспондент RFI Себастьян Ґобер.

Водночас, вважає він, чимало експертів та аналітиків висловлюють побоювання, що надання Томосу породить ще більше політичних протиріч у цей виборчий рік, і навіть може призвести до насилля між вірними.

«Водночас, це стало землетрусом у релігійній геополітиці, адже ставить під сумнів прагнення Володимира Путіна перетворити Росію на лідера православного світу. Як не дивно, але саме назаконна анексія Криму та підтримка замаскованої війни на сході України підштовхнули Кремль до цього цивілізаційного розриву», – підсумовує RFI.