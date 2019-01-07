Чим український томос відрізняється від інших?

У Софійському соборі в Києві 7 грудня розгорнули томос про автокефалію української православної церкви. На святковій різдвяній літургії був присутній президент України Петро Порошенко.

У Київ томос доставили в неділю, 6 січня, після того як у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив цей документ про визнання канонічної автокефалії ПЦУ главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Офіційний переклад томосу про автокефалію Православної церкви України вже затвердили і надрукували.

Томос – це церковний документ. Раніше томоси були указами, які видавали з різних причин, але в останні кілька століть томосом називають декларації визнання незалежності церкви того чи іншого регіону. Саме на підставі томосу нова церква формує власний статут – церковну конституцію.

У православ’ї тепер існує 15 самостійних церков – без Української їх було 14. Деякі з них сформувалися в давнину, частина церков стали незалежними відносно недавно, відокремившись від давніх церков. Однак томоси мають тільки вісім із тих церков, які відокремилися.

Сайт «Настоящее время» – спільний проект Радіо Свобода і «Голосу Америки – спробував порівняти томос Української церкви з аналогічними документами інших православних церков.

Унікальність томосу, виданого Православній церкві України, в тому, що в цьому документі чітко окреслені межі нової церкви. За межами України відтепер заборонено мати свої громади. Тобто громади українських вірних у діаспорі (Європа, США, Канада) переходять під управління Вселенського патріарха. (Така норма передбачена давніми церковними правилами: помісні церкви мають діяти тільки на своїй канонічній території, всі ж діаспори в усьому світі перебувають під омофором Вселенського патріарха. На практиці це правило часто порушується, в першу чергу Російською православною церквою.)

Уперше в томосі прописується роль Константинопольського патріарха як вищої апеляційної інстанції в спірних питаннях. Раніше це малося на увазі як самоочевидне.

У томосі є пункти, які не дозволяють самостійно поміняти статус церкви, титул її керівника або статут, за яким вона живе. Це можна зробити тільки за погодженням із Константинополем.

Усі томоси відрізняються один від одного. Іноді в томосі викладається історія церкви. Так, у сербському томосі дуже детально описується історія виникнення Королівства сербів, хорватів і словенців. Схожий пункт є у томоса для Польської православної церкви, а також церкви Чеських земель і Словаччини.

Томос Албанської церкви, який видали в 1937 році, унікальний тим, що там окремо прописана обіцянка світської влади гарантувати свободу і права православних вірян. В Албанії православні – меншина, і місцева влада домоглася незалежності своєї церкви, серед іншого, завдяки цій обіцянці, яка вписана у томосі.

церкви, який видали в 1937 році, унікальний тим, що там окремо прописана обіцянка світської влади гарантувати свободу і права православних вірян. В Албанії православні – меншина, і місцева влада домоглася незалежності своєї церкви, серед іншого, завдяки цій обіцянці, яка вписана у томосі. У томосі Румунської церкви, який вона отримала в 1885 році, окремо зазначено, що про незалежність місцевої церкви звертався до Константинополя з проханням «його величність король Румунії і його королівський уряд».

церкви, який вона отримала в 1885 році, окремо зазначено, що про незалежність місцевої церкви звертався до Константинополя з проханням «його величність король Румунії і його королівський уряд». У Греції томос видали в 1850 році за офіційним проханням не лише уряду, але й місцевого духовенства, а також вірян. Ця деталь міститься в томосі цієї церкви. Грецький документ також унікальний тим, що наділяє місцевий Синод повноваженнями реєструвати розлучення вірних. До того часу усі, хто бажав розлучитися, повинні були звертатися до Константинополя.

томос видали в 1850 році за офіційним проханням не лише уряду, але й місцевого духовенства, а також вірян. Ця деталь міститься в томосі цієї церкви. Грецький документ також унікальний тим, що наділяє місцевий Синод повноваженнями реєструвати розлучення вірних. До того часу усі, хто бажав розлучитися, повинні були звертатися до Константинополя. В українському томосі згадується глава нової церкви Епіфаній і президент України Петро Порошенко.

томосі згадується глава нової церкви Епіфаній і президент України Петро Порошенко. У документах Грецької, Албанської, Польської православних церков, церкви Чеських земель і Словаччини зазначено, що вони отримують спеціальну церковну олію – миро – тільки від Константинополя. Миро використовують, наприклад, при хрещенні або освяченні нових храмів. Інші церкви можуть робити миро самі або ж отримують його від Константинополя, однак у їхніх томосах це не зазначено. Нова Православна церква України буде отримувати миро з Константинополя.

Томоси об’єднує те, що в них зазначена назва нової церкви, а також титул її керівника. У більшості томосів найвищою владою наділяється Синод, колегіальний орган, який складається із кількох єпископів – щось на кшталт кабінету міністрів.

У всіх томосах мовиться, що після обрання нового глави церкви той повинен надіслати листи керівникам інших церков – аналог вірчих грамот і встановлення дипломатичних відносин між державами.

У кожному документі зазначається: новостворена церква, а особливо її керівник, повинні «в чистоті зберігати православну віру».

Після святкової літургії у Софії Київській 7 січня томос буде перенесено для загального огляду в трапезний храм (Мала Софія).

Томос буде представлений там для загального огляду лише 7 січня до 19.00, повідомив Радіо Свобода настоятель храму отець Петро.

Документ, написаний в Афоні грецькою мовою на пергаменті, поклали між товстими шарами скла. Фотографувати Томос дозволяють.

Подивитися на Томос прийшли сотні людей, черга з охочих вибудувалася далеко за межі воріт Софії Київської.

Над публікацією працювали Дмитро Горевой, Людмила Ваннек.

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