Томос буде представлений для загального огляду лише 7 січня – настоятель храму

Томос буде представлений для загального огляду в трапезному храмі Софії Київської лише 7 січня до 19:00, повідомив Радіо Свобода настоятель храму отець Петро.

Документ, написаний на Афоні грецькою мовою на пергаменті, поклали між товстими шарами скла, наблизитися до нього впритул або доторкнутися неможливо. Цьому запобігають охоронці, які, за словами настоятеля храму, є працівниками Державної служби охорони. Фотографувати томос дозволяють.

«Це дуже важлива реліквія, має велику цінність для церкви для держави. Далі ми подумаємо, де його гарно покласти, можливо, буде зроблена копія. Ми тільки вночі сьогодні прилетіли. Що було, на тому і вирішили зупинитися. Крім того, сьогодні Різдво і хотіли пов'язати одне з іншим. Завтра ми це все вирішимо, буде збиратися керівництво і вирішить, як і що далі буде», – сказав отець Петро в трансляції Радіо Свобода з храму Малої Софії.

Подивитися на Томос прийшли сотні людей, черга з охочих вибудувалася далеко за межі воріт Софії Київської.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо нинішнє отримання томосу, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі.