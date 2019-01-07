Порошенко прагнув здобути автокефалію для української церкви, аби зменшити вплив Росії в Україні (світова преса)

Британський щоденник The Guardian пише про надання українському православ’ю незалежності від Російської православної церкви. Американський часопис The Washington Post заторкує нагальні питання, пов’язані з майбутніми президентськими виборами в Україні. Іспанське видання La Vanguardia пише про доволі складний і коштовний процес реєстрації дитини, народженої від сурогатної матері в Україні.

Популярний британський часопис The Guardian вміщує матеріал «Україна: нова православна церква здобуває незалежність від Москви». Підзаголовок додає: «Новообраний першосвященик цієї церкви отримує автокефалію у ході пишної церемонії у Стамбулі». Британське видання зазначає, що найбільший розкол у християнстві за останні сторіччя, як очікується, відбувається після набуття офіційної незалежності від Москви нової Православної церкви України. Все це, на думку газети, має посилити геополітичні тертя у регіоні. Часопис повідомляє, що новообраний голова Православної церкви України відвідав Стамбул, де отримав томос, або ж документ, який засвідчує автокефалію (незалежність), з рук Вселенського патріарха Варфоломія Першого. Все це відбулось у ході доволі урочистої церемонії у соборі Святого Георгія у переддень православного Різдва. Лондонський щоденник пише, що патріарх Варфоломій заявив, що «христолюбиві українські вірні очікували на цей день впродовж цілих семи сторіч».

The Guardian веде далі, підкреслюючи, що православні церкви в усьому світі стоять або на боці Москви, яка не приховує свого несприйняття незалежності українського православ’я, або на боці Константинополя, який підтвердив цю незалежність української церкви. Газета вважає, що суперечка щодо незалежності Православної церкви України від Москви постає немов би прелюдією до подальшого прояву політичного напруження між Москвою та Києвом.

Лондонське видання нагадує своїм читачам, що 2014 року Росія анексувала український Кримський півострів і надає підтримку проросійським сепаратистам на сході України. Часопис додає, що визнання Константинополем автокефалії українського православ’я надасть поштовху президентові України Петрові Порошенку, який постає перед перспективою напруженої битви зі своїми опонентами на президентських виборах, призначених на березень цього року.

Порошенко прагнув здобути автокефалію для української церкви для того, аби зменшити вплив Росії в Україні. На додаток, як пише лондонська газета, підтримувані Москвою православні церкви в Україні є знаряддям Кремля для поширення російської пропаганди і підтримки проросійських бойовиків на сході.

«Чому цей «Томос» настільки важливий? 1) Україна веде війну з Росією, яка окупувала частину її території. 2) Ще з часів СРСР Православна церква була по суті відділом НКВД/КДБ/ФСБ, чиє найвище керівництво постає непристойно багатими офіцерами спецслужб

Американське періодичне видання The Washington Post друкує статтю «Спадок української революції задає ритму виборам у березні». Вашингтонський часопис пише, як майже п’ятьма роками по тому, як в Україні було повалено прокремлівського президента Януковича, українські виборці мають шанс надати свій вердикт тому, що було зроблено відтоді. Газета зазначає, що десятки кандидатів на посаду президента України намагаються завершити термін президентства Петра Порошенка. Шанси Порошенка бути переобраним, зазнають впливу падіння його популярності на тлі геополітичного перетягування канату, яке відновило тертя часів Холодної війни.

Вашингтонська газета пише, що українці свого часу повстали проти тодішньої влади з метою збудувати сучасну прозору державу, майбутнє якої було б пов’язане з Європейським Союзом, а не з Росією. Все це розлютило Москву, яка бажає і надалі мати свій вплив на колишніх сателітів, водночас придушуючи настрої, подібні українським, у себе вдома. З іншого боку, як вказує часопис, українські повстанці, які повалили проросійську маріонетку Януковича, прагнули здійснення рішучих кроків до викорінення корумпованих бюрократів в Україні. Чотирма роками по тому жодного чільного можновладця не було засуджено, а показники корупції в Україні мало чим покращились. На додаток, фігурування президента Порошенка у «панамських документах», як пише газета, явно не додало йому популярності.

The Washington Post пише, що Порошенко може здобути собі додаткові голоси на виборах, обравши більш націоналістичну тональність своєї кампанії. Втім, розглядаючи головних конкурентів нинішнього президента України на президентських виборах, американське видання згадує Юлію Тимошенко, а також колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка, популярного коміка Володимира Зеленського та найбільшу рок-зірку України Святослава Вакарчука. Водночас, газета наголошує, що жоден з 35 кандидатів не має підтримки виборців, яка перевищувала б 20%. А це, на думку авторитетного часопису, майже напевно означає другий тур виборів, який має відбутися 21 квітня.

Щодо політичної орієнтації президентських кандидатів в Україні, часопис зазначає, що жоден з них не закликає до переорієнтації курсу України з європейського на російський. Натомість потенційні конкуренти Порошенка критикують корупцію та економічні негаразди, з якими нічого не вдіяв чинний президент. Тим часом, з огляду на преференції інвесторів при виборі нового президента України, видання пише, що найголовнішим тут постає те, аби новий керівник України і надалі вів співпрацю з МВФ.

Дехто з популістських кандидатів, зокрема Тимошенко, навпаки заявляє про бажання друкувати більше грошей, і знизити ціни на електрику та газ для населення. Все це явно суперечить угодам з МВФ, і напряму може призвести до серйозної кризи. Вашингтонська газета підсумовує, що Захід інвестував в успіх України. Мільярди доларів було переказано від Світового банку та Євросоюзу, тоді як США надавали Україні гарантії під позики і військову допомогу. Росія, тим часом, намагатиметься підривати українську економіку. Відтак, будь-який дестабілізаційний результат виборів в Україні лише підтвердить заяви Путіна, що будь яка революційна зміна режиму несе із собою лише хаос.

«Чому спадщина української революції задає ритму українським виборам у березні»

Іспанський щоденник регіону Каталонія La Vanguardia публікує статтю «Десятки іспанських родин чекають у Києві аби зареєструвати своїх немовлят». Газета пише, що всі ці іспанські громадяни перебувають у столиці України в очікуванні, коли іспанське консульство зареєструє документи, які свідчитимуть про їхні батьківські права на дітей, народжених в Україні внаслідок сурогатної вагітності. Всі ці родини прибули з Іспанії за посередництвом агенції Interfertility, яка виступає посередником у справі сурогатних вагітностей.

Загалом, барселонський часопис повідомляє, що на даний момент у столиці України перебуває до сотні іспанських родин, які змушені давати собі раду з надзвичайно повільним і коштовним процесом реєстрації своїх батьківських прав. На додаток ті іспанські подружжя, які прибули в Україну і чекають впродовж місяців на реєстрацію, постають перед ризиком втрати роботи вдома і порушенням правил перебування в Україні. Видання нагадує, що громадянам Іспанії дозволено безвізове перебування в Україні лише впродовж 90 днів, тоді як процес реєстрації, і всі процедури з ним пов'язані, можуть забрати довгі місяці.

La Vanguardia пише, що відкладення реєстрації батьківських прав на дітей, народжених в Україні внаслідок сурогатної вагітності, ставить іспанські родини у доволі вразливу ситуацію, яка напряму пов’язана зі вже згаданими 90 днями законного перебування в Україні.

Прикладом наводиться випадок іспанської жінки на ім'я Ана, яка приїхала до Києва 7 грудня. Її сурогатна дитина народилась 19 грудня, а найближчою датою реєстрації її батьківських прав в іспанському консульстві у Києві є 18 березня. Ана переживає, що за цих умов, вона змушена бути порушити закон, перебуваючи в Україні нелегально. Бо ж, як пояснює барселонський часопис, на реєстрації батьківських прав у консульстві Іспанії у столиці України все не закінчується, бо після цього треба чекати ще 3 тижні для того, аби отримати дипломатичною поштою іспанський паспорт для дитини, аби батьки і немовля могли повернутися разом до Іспанії.

«Десятки іспанських родин чекають у Києві аби зареєструвати своїх немовлят»