Офіційний переклад томосу для України затвердили і вже надрукували – Зубко

Офіційний переклад томосу про автокефалію Православної церкви України затвердили та надрукували, повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Він зазначив, що українці вже завтра, 7 січня, зможуть ознайомитися з офіційним текстом документа.

«Офіційний переклад томосу вже вчора надрукували, його затвердили», – зазначив Зубко.

Міністр також назвав його публічним історичним документом, який визначає повноваження Православної церкви України, взаємини з Вселенським патріархатом і світовим православ'ям.

Вселенський патріарх Варфоломій, 6 січня, урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Президент України Петро Порошенко заявив, що «Томос – це ще один акт проголошення Незалежності України».

Перед цим Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко.

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

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