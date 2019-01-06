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06 Січень 2019, Київ 17:24
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Офіційний переклад томосу для України затвердили і вже надрукували – Зубко

Томос про автокефалію для Православної церкви України (ПЦУ)

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Офіційний переклад томосу про автокефалію Православної церкви України затвердили та надрукували, повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Він зазначив, що українці вже завтра, 7 січня, зможуть ознайомитися з офіційним текстом документа.

«Офіційний переклад томосу вже вчора надрукували, його затвердили», – зазначив Зубко.

Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку України
Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку України

Міністр також назвав його публічним історичним документом, який визначає повноваження Православної церкви України, взаємини з Вселенським патріархатом і світовим православ'ям.

Вселенський патріарх Варфоломій, 6 січня, урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Вселенський патріарх Варфоломій підписує томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Стамбул, 5 січня 2019 року
Вселенський патріарх Варфоломій підписує томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Стамбул, 5 січня 2019 року

Президент України Петро Порошенко заявив, що «Томос – це ще один акт проголошення Незалежності України».

Перед цим Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко.

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній (праворуч) в момент отримання від Вселенського патріарха Варфоломія томосу про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року
Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній (праворуч) в момент отримання від Вселенського патріарха Варфоломія томосу про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

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