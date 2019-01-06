Томос доставлять в Україну 7 січня – Парубій

Томос про автокефалію Православної церкви України доставлять в Київ завтра, 7 січня. Про це після офіційної церемонії на Фанарі в Стамбулі заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Спікер парламенту наголосив, що найімовірніше до завтра українська сторона не буде в подробицях коментувати отримання томосу.

«Очевидно, що ми не будемо говорити про всі подробиці передачі, але можу вас запевнити, що в найближчі дні, завтра томос буде в Україні», – зазначив Парубій.

Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко.

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Україна урочисто отримала томос про автокефалію ПЦУ – трансляція

Митрополит Епіфаній закликав молитися за тих, кого утримують в полоні чи незаконному ув’язненні

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

Парламент ухвалив рішення щодо перейменування УПЦ (МП) в Російську православну церкву

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю