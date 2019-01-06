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06 Січень 2019, Київ 14:24
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Томос доставлять в Україну 7 січня – Парубій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій після церемонії підписання томосу для Православної церкви України

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Томос про автокефалію Православної церкви України доставлять в Київ завтра, 7 січня. Про це після офіційної церемонії на Фанарі в Стамбулі заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Спікер парламенту наголосив, що найімовірніше до завтра українська сторона не буде в подробицях коментувати отримання томосу.

«Очевидно, що ми не будемо говорити про всі подробиці передачі, але можу вас запевнити, що в найближчі дні, завтра томос буде в Україні», – зазначив Парубій.

Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Вселенський патріарх Варфоломій (ліворуч) і глава Православної церкви України митрополит Епіфаній, який тримає томос про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року
Вселенський патріарх Варфоломій (ліворуч) і глава Православної церкви України митрополит Епіфаній, який тримає томос про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко.

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

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