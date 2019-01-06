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06 Січень 2019, Київ 14:25
Суспільство

«Духовний розрив з Росією завершено». Міжнародні оглядачі про підписання томосу для України

Момент підписання томосу 5 січня 2018 року

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Численні міжнародні огладачі називають підписання томосу для України поразкою Росії. Вручення підписаного документа предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію відбулося вранці 6 січня.​ Напередодні Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату.​

«Отримання Україною томосу про створення православної церкви незалежної від Росії – це поразка Путіна. Це анулювання імперської історії 17-го сторіччя, коли в результаті інкорпорації Росією української православної церкви та українських земель Московія перетворилась на Російську імперію», – написав у своєму твіті політолог Тарас Кузьо.​

«Для українців це важливе підтвердження незалежності. Якщо ж у Росії з цього приводу негативні відчуття, виникає питання, чи у таких росіян проблеми з тим, що Україна незалежна?», – написано у профілі Twitter, який асоціюють із послом Німеччини в Україні Ернстом Райхелем.

«Іронія ситуації для Кремля полягає в тому, що Україна мабуть не отримала би незалежної православної церкви, якби Путін не анексував Крим, не розв’язав війну наДонбасі. Автокефалія – це удар по Москві і перемога для Києва», – твітує журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер.

​«Духовний розрив з Росією тепер завершено», – пише у своєму твіті оглядач-міжнародник Алекс Кокчаров.

​У суботу, 5-го січня президент України Петро Порошенко привітав українців із ухваленням томосу для України.

«Звершилося! Вітаю усіх нас із сьогоднішньою подією – підписанням Томосу про автокефалію Православній Церкві України», – заявив президент України у Twitter.

Вже в понеділок томос, який надає незалежність українській православній церкві, виставлять у трапезному храмі Софійського собору, де охочі зможуть його побачити. Там же предстоятель помісної церкви Епіфаній проведе різдвяну літургію.

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

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