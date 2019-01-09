Томос для України отримав усі необхідні підписи

Документ, який засвідчує визнання Константинополем автокефалії Православної церкви України, 9 січня отримав підписи всіх членів Синоду Вселенського патріархату. Про це повідомляє ТСН, кореспондент якої перебувала на церемонії.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), який упродовж років був речником УПЦ КП, пояснював 8 січня, що жодних додаткових підписів київська копія документа про автокефалію ПЦУ не потребує.

«Технічно томос – це є рішення Вселенського патріарха та Святого і священного синоду про автокефалію, внесене у відповідний кодекс. Грамота, передана в неділю, 6 січня, – публічна офіційна копія для України. Саме про це сказано в томосі наприкінці: «цей патріарший і синодальний томос, написаний і підписаний у кодексі нашої Великої Христової Константинопольської церкви, вручений в ідентичній копії блаженнійшому предстоятелю Святійшої церкви України кир Епіфанію і його високоповажності президенту країни пану Петру Порошенку», – написав у Facebook архієпископ Євстратій.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо нинішнє отримання томосу, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі.

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