Порошенко заявив про присвоєння Філарету звання Героя України

Президент України Петро Порошенко вирішив присвоїти почесному патріарху Православної церкви України Філарету звання Героя України. Про це він сам повідомив 8 січня.

За словами Порошенка, внесок патріарха Філарета у створення української помісної церкви неможливо оцінити.

«Він (Філарет – ред.) був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання «Герой України», – заявив Порошенко.

Патріарх Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року по 2018 рік, до створення Православної церкви України.

Наприкінці грудня предстоятель ПЦУ Епіфаній повідомив, що Філарет продовжить правити службу у Володимирському соборі в Києві і залишить за собою резиденцію на Пушкінській вулиці.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: томос в Україні

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