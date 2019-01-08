Священик УПЦ (МП) засуджений «за пособництво російським окупантам» – Служба безпеки

Священик Української православної церкви (Московського патріархату) засуджений «за пособництво російським окупантам», повідомила Служба безпеки України.

Новоайдарський районний суд Луганської області заочно засудив його до шести років позбавлення волі.

За даними слідства, у квітні 2014 року настоятель одного із храмів Новоайдарського району приєднався до лав підконтрольних Росії бойовиків. На чолі групи антиукраїнськи налаштованих осіб клірик організував блокування автошляху до Луганська, перешкоджаючи переміщенню сил і засобів ЗСУ до району проведення воєнної операції.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.