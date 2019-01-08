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08 Січень 2019, Київ 14:29
Новини | Суспільство

Перша громада УПЦ (МП) на Рівненщині перейшла до ПЦУ

Священики ПЦУ представляють томос про автокефалію для Православної церкви України після Різдвяної Літургії в Софійському соборі в Києві, 7 січня 2019 року

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Громада Хрестовоздвиженського храму села Деражне Костопільського району на Рівненщині оголосила про перехід із Української православної церкви Московського Патріархату до Православної Церкви України. Це сталося 7 січня після святкової літургії, розповів у коментарі Радіо Свобода староста храму Микола Гаврилюк.

«Громада виявила бажання, щоб у нашому селі була створена українська православна церква. Під час цього церква була вщерть заповнена людьми. Отець Віктор (Чабан) підтримав це рішення і готовий далі служити громаді», – відповів Гаврилюк.

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За його словами за це рішення проголосували понад 300 членів громади. Жодного парафіянина, який був би проти, не було.

Це перший випадок переходу громади УПЦ (МП) до ПЦУ в Рівненській області.

Загалом після Об’єднавчого собору в Києві 15 грудня і створення помісної Православної церкви України вже понад 40 громад Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що переходять до нової структури. За підрахунками УПЦ (МП), наприкінці 2012 року в її складі перебували 11 393 парафії.

6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.

Фоторепортаж: томос в Україні
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Фоторепортаж: томос в Україні

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

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