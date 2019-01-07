«Україна випадає зі сфери впливу РПЦ, а календар – це спосіб прив’язати до свого регламенту» – релігієзнавець

Гості програми «Ваша Свобода»: Оксана Горкуша, релігієзнавець; Георгій Коваленко, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості; Климент (Вечеря), голова cинодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП)

Від 2017 року 25 грудня, Різдво за григоріанським календарем, є святковим днем у державі. Також лишається таким святковим днем і 7 січня – Різдво за юліанським календарем. Об'єднана Православна церква України (ПЦУ) поки що відзначає Різдво саме 7 січня. Предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода заявляв, що не варто поспішати змінювати календар, адже не всі люди це сприймуть. Раніше речник УПЦ КП Євстратій (Зоря) запевняв, що надання українській церкві томосу про автокефалію не передбачає обов’язкової зміни дати святкування Різдва.

Олександр Лащенко: 7 січня. Варто залишити тільки цей день? Чи перейти на святкування 25 грудня?

Навіть деякі отці церкви не розуміли, навіщо люди так хочуть прив’язати Різдво Христове до конкретного часового виміру

​Оксана Горкуша: Дата певна – це людське вимірювання часу. Але подія народження Христа має метафізичне значення. Всі наші дати, які ми не визначали б, будуть умовними. Я пропонувала б не парадигму прив’язки до дати, а парадигму прив’язки до події. Пам’ятаєте, не людина для суботи, а субота для людини.

Формальний календар є умовним. У перші декілька сторіч взагалі не святкували Різдва Христового – не знали, коли саме він народився. Потім відтворювали цю дату за різними підходами. Навіть деякі отці церкви не розуміли, навіщо люди так хочуть прив’язати Різдво Христове до конкретного часового виміру. Але це важливо у контексті життя людей.

​(Повна версія програми)

Не варто поспішати. Дуже правильно сказав митрополит Епіфаній, що є розуміння того, що ми живемо швидше з часом європейським, де святкують 25 грудня, але є також розуміння того, що велика частина українців ще не готова до відзначення цього саме Різдва.

РПЦ розуміє, що Україна зараз випадає з її сфери впливу. А календар – це один зі способів прив’язати до свого регламенту також.

Мене тішить релігійна ситуація в Україні сьогодні, тому що дуже хороші тенденції до розвитку. Я стежу за багатьма християнськими громадами і бачу, як подія Різдва Христового об’єднує християн різних деномінацій, різних конфесій, навіть у тому аспекті, що на своїх відзначеннях, наприклад, Різдва Христового протестанти згадують і православних, і греко-католиків...

25 грудня – це можливість включитися у світовий православний контекст, бо більшість православних країн святкує саме 25 грудня

Для нас не стала дата приводом сваритися і розбрату. Для нас подія стала способом духовного єднання українців.

– Отче, а ви як вважаєте? Це питання активно коментують і в Росії. Там багато що обговорюють подій в Україні досі, не втомлюються це робити. Ось це вкидання, що нібито є така настанова – лише 25 грудня православним святкувати Різдво. Чому так? Невже це така велика проблема?

​Георгій Коваленко: Я не ставив би «або-або». Я ставив би «і-і». ​

Я думаю, що Різдво 25 грудня – це можливість включитися у світовий, європейський контекст і світовий православний контекст, бо більшість православних країн святкує саме 25 грудня. А 7 січня – це контекст наш, український.

Нам варто долучатися до 25 грудня, але таким чином, щоб не забувати власну традицію 7 січня

Я думаю, що можливість мати два Різдва – це певне для нас вікно можливостей, тобто відкрити для себе світове Різдво і залишити власні традиції.

Нам варто долучатися до 25 грудня, але таким чином, щоб не забувати власну традицію 7 січня. А потім час покаже, що буде новим роком, а що буде старим.

У нас вже в Україні в Чернівецькій області є парафії (і вони там багато років існують), які відзначають Різдво 25 грудня

Те, що роблять російські пропагандисти, іноді розраховане на внутрішній ринок. Це не бажання розібратися в нашій ситуації. Будь-який привід використовується в негативному контексті.

У нас вже в Україні на Буковині, в Чернівецькій області є парафії (і вони там багато років існують), які відзначають Різдво 25 грудня. Є у нас протестанти, які відзначають, є римо-католики. У греко-католиків своя історія. Спробували перейти на 25 грудня, але частина громад не захотіла цього. До речі, в Америці греко-католики і 25-го служать, і 7-го...

25 грудня у світовому контексті – це більше глобальна подія. І вона більш розважально-торговельна

Об’єднати людей можна не тільки в одній даті, але й у поважному ставленні до того, що різні люди у різні дати святкують. Але що святкують? Різдво Христове! Об’єднує якраз Христос і його день.

Ще є така цікава складова. 25 грудня у світовому контексті – це більше глобальна подія. І вона більш розважально-торговельна – знижки, прикрашають супермаркети, скрізь лунає музика, прем’єри різдвяних фільмів. Якщо ми цю складову сюди перенесемо, а 7 січня залишимо для більш тихого, більш молитовного сприйняття Різдва, для храмово-богослужбового...

Що відбувалося на Різдво у Віфлеємі 2 тисячі років тому? Родина не знайшла приміщення. Безхатченки – це питання різдвяне. Йосип – не рідний батько для Ісуса. А скільки у нас сьогодні родин, де немає батька, чи батько не рідний! Питання біженців, бо святе сімейство тікало до Єгипту. У той час окупація фактично Римською імперією цих місць. Тобто є сенси, які мають відношення до нашого реального життя. І коли ми на Різдво, хай двічі, але будемо згадувати і сперечатися не щодо дати, а об’єднуватися, то це Христа радуватиме більше, бо це у нього день народження.​

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– Отче, 7 січня – лише така має бути дата, на ваш погляд, святкування Різдва? Чи православні можуть це робити і 25 грудня?

Ніяких розмов у православній нашій церкві (УПЦ (МП) – ред.) про перехід на інший календар не ведеться

​Климент (Вечеря): Різдво ми святкуємо саме в цей день. Це не лише традиція, як дуже часто кажуть, а саме цей день у церковному календарі надзвичайно важливий. Взагалі юліанський календар дуже важливий для православного богослужіння, тому що перехід на інший календар створює дуже багато проблем в православному богослужінні.

Одна з проблем пов’язана з Петровим постом, який передує святу на честь апостолів Петра і Павла. Якщо буде новий календар, тоді може виникнути ситуація, коли цього посту взагалі не буде в церковному календарі. Це буде нонсенс, який суперечитиме церковному регламенту. І ще багато речей. Ніяких розмов у православній нашій церкві про перехід на інший календар не ведеться.

Різдвяна радість у людини має зберігатися цілий рік і все життя, а не тільки один день на рік. Але кожна православна людина повинна вирізнятися тим, що вона повинна бути принциповою у питаннях своєї віри. Святкування Різдва не можемо вирвати з контексту всього православного життя і православного календаря. Якщо переносити лише один день святкування Різдва на інший день, то це означає, що ми просто не щирі... у своїй вірі і у своїй релігії.

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