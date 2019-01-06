Папа Римський привітав християн, які відзначають Різдво за юліанським календарем

Папа Римський Франциск привітав християн, які відзначають Різдво за юліанським календарем, повідомляє портал VaticanNews.

«Деякі східні церкви, католицькі й православні, що дотримуються юліанського календаря, святкуватимуть завтра Різдво. Надсилаю їм свої щирі та братерські вітання на знак спільності між усіма нами, християнами, що визнаємо Ісуса Господом і Спасителем. Всім їм благодатного Різдва», – сказав папа Франциск.

Україна другий рік поспіль відзначала як офіційне свято Різдво і за григоріанським календарем, тобто 25 грудня.

Достовірна дата народження Ісуса Христа невідома. Святе Письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме народився Христос. Обчислення, покладене в основу нашої ери, було зроблено в 525 році римським монахом, папським архіваріусом Діонісієм Малим, який керувався даними Хронографічного збірника за 354 рік. У перебігу більш пізніх досліджень було виявлено, що Ісус народився на 5 чи 6 років раніше, ніж передбачалося.

Рішення про святкування Різдва Христового 25 грудня було ухвалене на Ефеському церковному соборі в 431 році. Далі це свято затвердили в Константинополі.

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем.

Також ціла низка православних церков і частина греко-католиків святкують Різдво 25 грудня за юліанським календарем (за так званим «старим стилем»), що відповідає 7 січня сучасного григоріанського календаря. Більшість православних церков перейшла на так званий новоюліанський календар, що на практиці збігається з григоріанським (те ж 25 грудня), але зберігає «юліанські» дати Великодня і пов’язаних із ним свят.