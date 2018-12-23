Різдвяні прикраси, смажені каштани та традиційні смаколики: Прага готується зустрічати Різдво

Святкові приготування у Празі розпочинаються задовго до приходу Різдва. За чотири тижні стартує Адвент –​ час різдвяного посту та очікування, під час якого християни готуються до свята. Протягом цього періоду щонеділі чехи запалюють у себе вдома по одній свічці. А в містах, зокрема у центрі столиці Чехії, вже встановили святкову ялинку та відкрили традиційний різдвяний ярмарок. ​

​АДВЕНТ

Цим словом у католиків позначають час очікування, що передує Різдву Христовому. У цей час триває піст і приготування до свята. Цього року розпочався у неділю 2 грудня і закінчиться 25-го у день Різдва за новим стилем. У східному християнстві Різдвяний піст триває 40 днів у період від 28 листопада і закінчується так само в день Різдва, що припадає на 7 січня. Основними кольорами Адвенту є червоний, як символ крові Христа, та зелений – символ надії та вірності Христу. Однією з найвідоміших традицій цього періоду є вінок із ялинкових гілок. В нього вплітають 4 свічки і запалюють кожну з них щонеділі аж до останньої неділі перед Різдвом.

Як готуються до свята у Празі?

І без того чарівний центр Праги у різдвяний період перетворюється на справжню казку. Участь у ній беруть як туристи, так і пражани. І хоча в Чехії всього 13 відсотків населення вважають себе вірянами, свято Різдва для них невід’ємна сімейна традиція.

«Різдво – це перш за все родина»

«Різдво – це перш за все родина. Ми щойно піднімалися з дітьми на вежу – подивитися на ярмарок з висоти. Перш ніж піти купити що-небудь смачне ми вирішили спочатку поєднати наш похід з культурою. Ми сюди щороку приходимо», – розповіла Радіо Свобода Ярка Смолова.

Ділиться планами на Різдво ще одна відвідувачка ярмарку Нела Сойкова: «Зазвичай ми збираємося великою родиною. Для мене це багато значить. Цього року ми скоріш за все поїдемо за моїм хресним, і, думаю, що чудово проведемо всі разом час»

Різдвяний ярмарок – обов’язкова традиція для усіх чеських міст. І на відміну від подібних ринків, що працюють у Празі весь рік – тут лише різдвяні прикраси та сувеніри чеського виробництва. Як і глінтвейн, який пропонують гостям, аби зігрітися. Також людей частують смаженими каштанами, традиційним чеським свинячим коліном на грилі та випічкою із доволі складною назвою – трдельник.

​ТРДЕЛЬНИК – СМАКОЛИК ЗІ СКЛАДНОЮ НАЗВОЮ

Традиційне солодке тістечко, що походить зі словацького міста Скалиця. Згідно з легендою, наприкінці XVIII століття у місті оселився угорський генерал і письменник Йозеф Гвадані зі своїм особистим кухарем з Трансільванії. Він і приніс рецепт ласощів до Чехії. Виготовляється трдельник, або ж трдло, з дріжжового тіста, що намотується навколо валика, трдла – звідси і назва солодощів, – потім обсмажується на жару і посипається цукром, змішаним з горішками та корицею. Окрім Словаччини традиційним для своєї кухні цей вуличний десерт також вважають у Чехії, Румунії та Угорщині.

Ну і яка казка, без казкових героїв? Щоправда тут, на празькому ярмарку, ними на відміну від православної традиції, виступають янгол та чорт. Вони залишаються ходити по ринку вже після того, як Святий Миколай, з якими вони приходили до дітей, вже роздав свої подарунки 6 грудня. Чорти лякають тих дітей, які погано слухались батьків протягом року.

«Ми – чорти, Різдво не святкуємо! Для нас свято – це коли всі чорти збираються разом і йдуть до дітей. Майже всі діти дуже неслухняні, тому в нас особливо багато роботи», – жартують на ярмарку.

Після стусанів від чорта на дітей чекають подарунки від янголів, які роздають на спеціальних різдвяних концертах аж до самого Різдва. А під різдвяною ялинкою з подарунками – традиційний святковий вертеп та печера, де народився Ісус. Подарунки чеським діткам приносить у Різдвяну ніч саме він – новонароджений Ісусик, або ж чеською Єжишек.