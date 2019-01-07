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07 Січень 2019, Київ 18:56
Фотогалереї

Фоторепортаж: томос в Україні

На Різдво в Софії Київській голова Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив святкову Літургію. Під час богослужіння у Святій Софії був виставлений довгоочікуваний томос. По закінченню літургії Томос був представлений для загального огляду у трапезному храмі Софії. Томос буде представлений для загального огляду у трапезному храмі Софії Київської лише до 7 січня. Після чого він «повернеться на деякий час до Стамбула для підпису членами синоду Вселенського патріархату». Вже опісля Томос займе постійне місце в Софії Київській.
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