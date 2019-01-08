У ПЦУ пояснили, як і чому згадують патріарха РПЦ Кирила

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), який упродовж років був речником УПЦ КП, пояснив 8 січня, чому під час служби 7 січня митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав ім’я керівника Російської православної церкви Кирила.

«Диптих – офіційний список помісних православних церков у історичному порядку честі, починаючи з Константинопольської. Під час літургії предстоятель помісної церкви… поминає предстоятелів інших помісних православних церков згідно з диптихом. Такий обов‘язок вказаний і в томосі», – відзначає архієпископ Євстратій.

«Російська церква входить до числа помісних православних церков і є п‘ятою в диптиху. Тому поминання її предстоятеля, оскільки він канонічно не осуджений – необхідне, бо цим, попри існуючі суперечки, засвідчується єдність церкви. Таке поминання принципово відрізняється від того, як поминають патріарха Кирила в Московському патріархаті – там про нього моляться, як про свого главу, визнаючи цим самим своє йому підпорядкування», – додав представник Православної церкви України.

Він також уточнив, що жодних додаткових підписів документ про автокефалію ПЦУ не потребує.

«Технічно томос – це є рішення Вселенського патріарха та Святого і священного синоду про автокефалію, внесене у відповідний кодекс. Грамота, передана в неділю, 6 січня, – публічна офіційна копія для України. Саме про це сказано в томосі наприкінці: «цей патріарший і синодальний томос, написаний і підписаний у кодексі нашої Великої Христової Константинопольської церкви, вручений в ідентичній копії блаженнійшому предстоятелю Святійшої церкви України кир Епіфанію і його високоповажності президенту країни пану Петру Порошенку», – написав у Facebook архієпископ Євстратій.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо нинішнє отримання томосу, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Порошенко: ми розірвали останні пута, які прив’язували нас до Москви

«Тричі неканонічна» УПЦ (МП). Томос для України кардинально змінив ситуацію

«333 роки московського ярма нарешті позаду»: реакції на отримання Україною томосу

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю