Порошенко заявив про пришвидшення процесу переходу парафій з УПЦ (МП) до ПЦУ

Президент України Петро Порошенко заявив про пришвидшення процесу переходу парафій з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) після отримання нею томосу про автокефалію.

Про це Порошенко сказав під час виступу у Вінниці в неділю, 13 січня.

За словами президента, утворення ПЦУ і вручення їй томосу про автокефалію «не є завершенням роботи».

«Друзі мої дорогі, це лише початок для духовної роботи, бо ми казали, що двері відкриті, і з кожним днем та чи інша громада, та чи інша парафія приєднуються до нашої церкви (ПЦУ). Після томосу цей процес значно прискорився», – зазначив президент.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

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