Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Січень 2019, Київ 17:56
Новини | Політика

Порошенко заявив про пришвидшення процесу переходу парафій з УПЦ (МП) до ПЦУ

Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і два митрополити, які перейшли з УПЦ (МП) в ПЦУ – митрополит Вінницький і Барський Симеон (праворуч) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко). Вінниця, 13 січня 2019 року

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко заявив про пришвидшення процесу переходу парафій з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) після отримання нею томосу про автокефалію.

Про це Порошенко сказав під час виступу у Вінниці в неділю, 13 січня.

За словами президента, утворення ПЦУ і вручення їй томосу про автокефалію «не є завершенням роботи».

«Друзі мої дорогі, це лише початок для духовної роботи, бо ми казали, що двері відкриті, і з кожним днем та чи інша громада, та чи інша парафія приєднуються до нашої церкви (ПЦУ). Після томосу цей процес значно прискорився», – зазначив президент.

Президент України Петро Порошенко під час представлення томосу про автокефалію для Православної церкви України після Різдв’яної Літургії в Софійському соборі в Києві, 7 січня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Порошенко запропонував РПЦ, щоб вона показала свій томос про автокефалію

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Зліва направо: глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній, президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій. Стамбул, 5 січня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Порошенко: кількість погроз Вселенському патріарху через автокефалію ПЦУ перевищила «всі розумні межі»

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали

«Тричі неканонічна» УПЦ (МП). Томос для України кардинально змінив ситуацію

«333 роки московського ярма нарешті позаду»: реакції на отримання Україною томосу

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю

Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії
Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG