Очільник ПЦУ Епіфаній зустрівся з родинами «в’язнів Кремля»

Глава Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній провів зустріч з родинами українців, яких утримують в Росії з політичних мотивів. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, це була неформальна зустріч за святковим столом у приміщенні Духовної академії, розташованому на території Михайлівського монастиря у Києві.

Окрім родичів політв’язнів, до розмови з очільником ПЦУ долучились представники посольств США та країн Євросоюзу.

Митрополит повідомив, що представники різних релігійних конфесій через Українську раду церков і релігійних організацій звертаються до міжнародної спільноти – посприяти звільненню українців, ув’язнених російською стороною.

Під час святкової вечері її учасники, які належать до різних релігійних конфесій, спільно помолились за звільнення незаконно ув’язнених українців, і послухали колядки у виконанні семінарістів академії та відомих українських співаків Сергія Фоменка (Фоми) та Анжеліки Рудницької.

12 січня вважається Днем українського політв`язня. Саме в цей день у 1972 році почалася хвиля арештів української інтелігенції.

Як написала сьогодні у Facebook уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, у російських в’язницях наразі утримують понад 80 громадян України за політичні погляди.