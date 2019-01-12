Понад 80 громадян України утримують в російських в’язницях за політичні погляди – Денісова

У російських в’язницях наразі утримують понад 80 громадян України за політичні погляди, написала у Facebook уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Щороку 12 січня в Україні відзначають День українського політв’язня. На жаль, сьогодні питання політв’язнів вкрай актуальне. Російський режим, перевершивши радянський тоталітаризм, знову розгорнув терор проти українців. Він прагне цілковито ліквідувати мовну, культурну та національну ідентичність на захоплених територіях нашої держави. Це масово відбувається в окупованому Криму. Людей викрадають, проводять обшуки, арештовують, катують, інкримінують вигадані злочини. Хоча насправді політв'язнями в Росії українці можуть стати лише за свою громадянську позицію...Серед сучасних політичних в’язнів – Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекір Дегерменджі, Ремзі Меметов, Нурі Примов», – йдеться в дописі.

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Український омбудсмен додала, що докладатиме максимум зусиль для звільнення усіх українців.

12 січня вважається Днем українського політв`язня. Саме в цей день у 1972 році почалася хвиля арештів української інтеліґенції.

Як писав дисидент, співробітник Харківської правозахисної групи Василь Овсієнко: «За ґратами тоді опинилися лідери шістдесятництва Іван Світличний, Євген Сверстюк, В`ячеслав Чорновіл; цього ж дня були заарештовані Василь Стус, Зіновій Антонюк, Данило Шумук, Іван Коваленко, Микола Плахотнюк, Леонід Плющ, Олесь Сергієнко, згодом Іван Дзюба, Надія Світлична, Семен Ґлузман, Василь Лісовий, Євген Пронюк, Валерій Марченко – в Києві; у Галичині Іван Гель, Ірина та Ігор Калинці, Михайло Осадчий, Стефанія Шабатура, Зорян Попадюк, Василь Романюк, Богдан Ребрик, Оксана Попович, Ірина Сеник, Василь Долішній, група Володимира Мармуса; у Харкові Анатолій Здоровий, Ігор Кравців; в Умані Кузьма Матвіюк, Богдан Чорномаз; у Черкасах Василь Захарченко; ще в кінці 1971 в Одесі були заарештовані Ніна Строката, Олекса Різників... Список сягнув сотні осіб».

В неволі, у таборах, з ініціативи В’ячеслава Чорновола від 1975 року почав відзначатися День українського політв’язня голодуваннями і протестами.

За даними МЗС, станом на червень 2018 року, щонайменше двадцять четверо громадян України перебувають за гратами в Росії з політичних мотивів, ще 40 політв’язнів – у Криму, який Росія окупувала і анексувала у 2014 році.

За вересневими даними правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, у російських в’язницях із політичних мотивів перебувають 70 українців.