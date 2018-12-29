Денісова стверджує, що з Сущенка «відверто знущаються» в російській колонії

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила 29 грудня з посиланням на слова дружини українського в’язня Кремля Романа Сущенка, що «Романа помістили до карцеру та відверто знущаються з нього».

«Співробітники колонії примушують Романа прокидатися раніше усіх в’язнів - о 5-й ранку та вилучають постільні речі», – твердить омбудсмен.

Денісова додала, що звернулася до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою «негайно з’ясувати підстави поміщення Романа до карцеру та здійснити необхідні дії щодо відновлення порушених прав українця».

Раніше цього тижня громадський захисник Сущенка Марк Фейгін повідомив, що родина засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка наступного місяця зможе провести тривале побачення з в’язнем у виправній колонії №11, де той відбуває термін ув’язнення.

Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за статтею про шпигунство. Журналіст і представники української влади відкидають звинувачення на його адресу.

20 листопада президент Петро Порошенко нагородив журналіста Романа Сущенка орденом «За мужність» ІІІ ступеня.