Листи журналістам за ґрати

Микола Семена, Станіслав Асєєв, Роман Сущенко: троє українських журналістів зустрінуть 2019 рік у неволі. Асєєв – у полоні російських гібридних сил в Донецьку, Сущенко – у російській в'язниці, а Семена – у Криму з умовним тюремним терміном. Національна спілка журналістів України напередодні Нового року ініціювала збір листів для журналістів. Спілка журналістів отримала більше півсотні привітань, які найближчим часом відправлять затриманим журналістам. Спілка передала усі отримані листи Радіо Свобода, ми познайомимо вас з найсильнішими словами.

«Станислав, дорогой сынок. Мы гордимся тобой и твоими товарищами. Знаем, что справедливость восторжествует», – пишуть луганчани Анатолій і Людмила Станіславу Асєєву.

«Мы помним о Вас, мы поддерживаем Вас, мы ждем вас в Украине. Вы очень мужественный человек», – такими словами звертаються до Романа Сущенка.

«Повертайся додому, ми чекаємо тебе і молимося за тебе», – пишуть Миколі Семені.

Пишуть зі східної України: «Держитесь и помните: благодаря Вам у людей есть вера в профессию журналиста».

І з західної: «Хочу подякувати за Вашу витримку і силу. Я як журналіст вражена Вашим сильним характером».

«Нехай переможе Правда і Слово»...

«Саме завдяки таким людям наша Батьківщина жива і ще буде жити»...

«Держитесь и знайте, что весь мир с Вами»...

«Ми чекаємо Вашого повернення»​...

«На Вашей стороне правда, а значит и Бог»​...

«Помните всегда, что Вы не один, нас сотни, и что свободу не остановить»...

​«Зичимо непохитної віри в перемогу, міцного здоров'я та щасливої долі майстра пера, який ще скаже вагоме слово в улюбленій професії»...

«Добро переможе, Любов запанує, а завдяки мученикам Україна переродиться і стане втіленням Любові і Світла»...

«Мы с Вами в наших каждодневных делах, репортажах и выпусках новостей. Все будет хорошо!»...

​До акції приєдналися і школярі з Умані.

Станіслав Асєєв — журналіст і блогер з Донецька, автор проекту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії». Перебуває в полоні угруповання «ДНР» з травня або червня 2017 року (за різними свідченнями). За розповідями колишніх полонених, Станіслав зазнав катувань, його утримуєть зараз на території колишного заводу і арт-фонду «Ізоляція». Підконтрольні Росії бойовики звинувачують журналіста у «шпигунстві». У червні 2018 року в Україні вийшла книга есе Стаса Асєєва «В ізоляції».

Микола Семена – журналіст, автор Радіо Свобода та проекту Крим.Реалії. Був затриманий російською окупаційною адміністрацією Криму за «заклики до порушення територіальної цілісності Росії» через

статтю «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму». Підконтрольний Кремлю суд засудив його до умовного терміну, через що Семена не може покинути півострів, та заборонив три роки займатися публічною діяльністю.

Роман Сущенко – кореспондент національного державного агентства «Укрінформ», заарештований 30 вересня 2016 року під час поїздки до Росії. Засуджений до 12 років суворого режиму за «шпигунство на

користь України».

Звільнення журналістів вимагають міжнародні правозахисні, журналістські організації, ПАРЄ, ОБСЄ та уряди держав.