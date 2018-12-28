Три дні і дві ночі дали російські тюремники на побачення Сущенка з родиною – захисник

Родина засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка наступного місяця зможе провести тривале побачення з в’язнем. Про це громадський захисник Сущенка Марк Фейгін повідомив інформагенції «Укрінформ», співробітником якої є журналіст.

«Тепер уже можу сказати, що близькі родичі Романа Сущенка, дружина Анжеліка і дочка Юлія, отримали право на тривале побачення з ним – три дні, дві ночі. Побачення це відбудеться впродовж січня», – сказав Фейгін.

Раніше цього місяця захисник повідомив, що з 20 грудня йому дозволили відвідувати підзахисного Романа Сущенка у виправній колонії №11, де той відбуває термін ув’язнення.

Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за статтею про шпигунство. Журналіст і представники української влади відкидають звинувачення на його адресу.

20 листопада президент Петро Порошенко нагородив журналіста Романа Сущенка орденом «За мужність» ІІІ ступеня.