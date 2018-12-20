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20 Грудень 2018, Київ 16:00
Новини | Політика

Фейгіну дозволили відвідувати Сущенка в колонії

Раніше Марк Фейгін повідомляв, що йому хочуть заборонити відвідувати ув’язненого українського журналіста протягом тижня

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З 20 грудня громадському захисникові Марку Фейгіну дозволили відвідувати підзахисного Романа Сущенка у виправній колонії №11, де той відбуває термін ув’язнення.

«Із сьогоднішнього дня мене допустили до відвідин його в колонії. Романа все налагодилося з побутовими питаннями в приміщенні камерного типу, передає вітання співвітчизникам», – каже юрист.

17 грудня Фейгін повідомляв, що керівництво колонії вирішило не пускати його до Сущенка протягом тижня. В такому разі адвокат обіцяв звернутися до Європейського суду з прав людини.

Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за статтею про шпигунство. Журналіст і представники української влади відкидають звинувачення на його адресу.

20 листопада президент Петро Порошенко нагородив журналіста Романа Сущенка орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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