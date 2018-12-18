«Гірше, ніж у радянські роки»: чому в окупованому Криму повертається практика психіатричної експертизи

Фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва відправили до психіатричної лікарні для проведення експертизи. Сам він називає це «каральною психіатрією». Мустафаєва затримали 21 травня цього року в окупованому Росією Криму, його підозрюють в участі в забороненій у Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Його справа об'єднана зі справою другої бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір»: у ній проходять Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв та Ернес Аметов. Вдома у Мустафаєва залишилося четверо неповнолітніх дітей, наймолодшій ‒ Наджиє ‒ було три місяці, коли забрали батька.

Адвокат Сервера Мустафаєва Сергій Легостов констатує, що його підзахисному може загрожувати тривалий тюремний термін.

‒ Звинувачення за частиною другою статті 205.5 Кримінального кодексу Росії ‒ це участь у діяльності терористичної організації. Відповідальність була посилена ‒ від 10 років і вище, злочин вважається особливо тяжким. «Участь у терористичній організації» у випадку Сервера має на увазі, зокрема, один епізод 2 грудня 2016 року, коли він говорив з людьми в мечеті в Бахчисараї. Це розмови людей, яких держава вважає членами «Хізб ут-Тахрір», про політику, причому зустрічі називають конспіративними ‒ хоча як можна конспіративно зібратися в мечеті? Не треба протизаконних дій, достатньо мати якусь літературу, якісь дзвінки, листування, якісь пости щодо «Хізб ут-Тахрір» і вести розмови, за якими лінгвісти-релігієзнавці роблять висновок про належність до цієї організації. Дуже все розмите.

Сергій Легостов говорить, що звертатиметься до фахівців-лінгвістів та релігієзнавців, щоб отримати або рецензію на висновок звинувачення, або свої захисні висновки.

‒ Сервер із 13 грудня перебуває на стаціонарній судово-психіатричній експертизі, я його відвідав 14 грудня. Він вважає це незаконним як психічно здорова людина, у якої не було травм голови, яка не перебувала на обліку в нарколога та психіатра. Орієнтовно він пробуде там до 10 січня 2019 року. Про перспективи справи говорити складно, ми будемо боротися всіма можливими правовими методами. Норми закону для утримання в психіатричній лікарні існують: спочатку нам призначали амбулаторно, на кілька годин упродовж дня, але Сервер не пішов на контакт із психіатрами з певних причин. Тому слідчі, враховуючи терміни покарання, мають, на їхню думку, отримати відомості, що людина при здоровому глузді, що його можна притягувати до відповідальності. Для цього й помістили в лікарню, щоб він перебував під цілодобовим наглядом.

Російський адвокат Марк Фейгін вважає, що утримання в психіатричній лікарні може бути небезпечним для здоров'я пацієнтів навіть через непристосованість будівель.

‒ За тяжкими статтями експертизи проводяться, а стаціонарно чи амбулаторно ‒ це свавілля слідчого. У захисту є право змінити установу, де проводиться експертиза, домогтися присутності захисника на ній. У випадку з Сімферополем це дуже актуально. Мого підзахисного Ільмі Умерова теж відправляли на експертизу, причому примусово.

Так ось, сімферопольський стаціонар №1 у 2016 році не відповідав ані медичним, ані санітарним, жодним нормам, проведення там експертизи небезпечне для здоров'я. Пацієнти спали на вулиці! Умерова помістили в палату, але умови були жахливими. Допускаю, що за два роки там щось змінилося, але вимоги до експертної установи мають бути досить високими. Щодо радянської практики, коли дисидентів поміщали в психіатричні лікарні, ‒ не можна сказати, що зараз репресивна машина звернулася до таких каральних заходів.

Марк Фейгін стверджує, що тим не менше методи каральної психіатрії в сучасній Росії застосовуються вже в десятках випадків, за рішеннями судів.

‒ З огляду на стан системи охорони здоров'я в цілому, і психіатрія тут не виняток, є загроза не тільки в репресивному характері заходів, а й взагалі в умовах утримання. Хіба що московські лікарні можуть витримати якісь стандарти, а всі інші ‒ в жахливому стані, навіть гіршому, ніж у радянські роки. Не можна виключати, що стосовно кримських татар, особливо щодо тих, хто належить до релігійного об'єднання «Хізб ут-Тахрір», застосування подібного типу заходів буде поширюватися. Це дуже зручний спосіб придушення інакомислення.

Громадський активіст, член наглядової ради Української Гельсінської спілки з прав людини Йосип Зісельс вважає, що приховати інформацію про подібні репресії не вийде.

Потрібно відразу увімкнути на повну потужність правозахисну діяльність всередині Криму, Росії, на міжнародному рівні

‒ Потрібно відразу увімкнути на повну потужність правозахисну діяльність всередині Криму, Росії, на міжнародному рівні. Все ж часи значно відрізняються: Радянський Союз був закритою системою, інформація з великими труднощами просочувалася на Захід. Зараз країна більш відкрита, і без особливої необхідності влада не застосовує жорсткі репресивні методи. Інша справа, що розвивається ефект держави в облозі, нібито ворогів багато навколо, і є велика спокуса застосовувати різні форми репресій, враховуючи психіатричні. Поки мені не відомо про такі випадки, але це дуже тривожний симптом, що в Криму почали застосовувати відправлення на психіатричну експертизу. Але сьогодні рано робити висновки, що Росія застосовує тоталітарну практику, ‒ все-таки це глобальне насильство, а сьогодні його немає. Держава застосовує його лише проти тих, хто активно протестує.