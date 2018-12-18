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18 Грудень 2018, Київ 16:43
Політика

«Гірше, ніж у радянські роки»: чому в окупованому Криму повертається практика психіатричної експертизи

Реабілітаційний центр на базі психіатричної лікарні СІЗО-2 («Бутирка»), Москва, Росія

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Фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва відправили до психіатричної лікарні для проведення експертизи. Сам він називає це «каральною психіатрією». Мустафаєва затримали 21 травня цього року в окупованому Росією Криму, його підозрюють в участі в забороненій у Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Його справа об'єднана зі справою другої бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір»: у ній проходять Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв та Ернес Аметов. Вдома у Мустафаєва залишилося четверо неповнолітніх дітей, наймолодшій ‒ Наджиє ‒ було три місяці, коли забрали батька.

Адвокат Сервера Мустафаєва Сергій Легостов констатує, що його підзахисному може загрожувати тривалий тюремний термін.

‒ Звинувачення за частиною другою статті 205.5 Кримінального кодексу Росії ‒ це участь у діяльності терористичної організації. Відповідальність була посилена ‒ від 10 років і вище, злочин вважається особливо тяжким. «Участь у терористичній організації» у випадку Сервера має на увазі, зокрема, один епізод 2 грудня 2016 року, коли він говорив з людьми в мечеті в Бахчисараї. Це розмови людей, яких держава вважає членами «Хізб ут-Тахрір», про політику, причому зустрічі називають конспіративними ‒ хоча як можна конспіративно зібратися в мечеті? Не треба протизаконних дій, достатньо мати якусь літературу, якісь дзвінки, листування, якісь пости щодо «Хізб ут-Тахрір» і вести розмови, за якими лінгвісти-релігієзнавці роблять висновок про належність до цієї організації. Дуже все розмите.

Сергій Легостов
Сергій Легостов

Сергій Легостов говорить, що звертатиметься до фахівців-лінгвістів та релігієзнавців, щоб отримати або рецензію на висновок звинувачення, або свої захисні висновки.

‒ Сервер із 13 грудня перебуває на стаціонарній судово-психіатричній експертизі, я його відвідав 14 грудня. Він вважає це незаконним як психічно здорова людина, у якої не було травм голови, яка не перебувала на обліку в нарколога та психіатра. Орієнтовно він пробуде там до 10 січня 2019 року. Про перспективи справи говорити складно, ми будемо боротися всіма можливими правовими методами. Норми закону для утримання в психіатричній лікарні існують: спочатку нам призначали амбулаторно, на кілька годин упродовж дня, але Сервер не пішов на контакт із психіатрами з певних причин. Тому слідчі, враховуючи терміни покарання, мають, на їхню думку, отримати відомості, що людина при здоровому глузді, що його можна притягувати до відповідальності. Для цього й помістили в лікарню, щоб він перебував під цілодобовим наглядом.

Історик Юрій Дмитрієв, голова карельського відділення товариства «Меморіал»
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Російський адвокат Марк Фейгін вважає, що утримання в психіатричній лікарні може бути небезпечним для здоров'я пацієнтів навіть через непристосованість будівель.

Марк Фейгін
Марк Фейгін

‒ За тяжкими статтями експертизи проводяться, а стаціонарно чи амбулаторно ‒ це свавілля слідчого. У захисту є право змінити установу, де проводиться експертиза, домогтися присутності захисника на ній. У випадку з Сімферополем це дуже актуально. Мого підзахисного Ільмі Умерова теж відправляли на експертизу, причому примусово.

Ільмі Умеров
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Так ось, сімферопольський стаціонар №1 у 2016 році не відповідав ані медичним, ані санітарним, жодним нормам, проведення там експертизи небезпечне для здоров'я. Пацієнти спали на вулиці! Умерова помістили в палату, але умови були жахливими. Допускаю, що за два роки там щось змінилося, але вимоги до експертної установи мають бути досить високими. Щодо радянської практики, коли дисидентів поміщали в психіатричні лікарні, ‒ не можна сказати, що зараз репресивна машина звернулася до таких каральних заходів.

Реабілітаційний центр на базі психіатричної лікарні СІЗО 2 («Бутирка»)
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Чи повертається каральна психіатрія в Росію?

Марк Фейгін стверджує, що тим не менше методи каральної психіатрії в сучасній Росії застосовуються вже в десятках випадків, за рішеннями судів.

‒ З огляду на стан системи охорони здоров'я в цілому, і психіатрія тут не виняток, є загроза не тільки в репресивному характері заходів, а й взагалі в умовах утримання. Хіба що московські лікарні можуть витримати якісь стандарти, а всі інші ‒ в жахливому стані, навіть гіршому, ніж у радянські роки. Не можна виключати, що стосовно кримських татар, особливо щодо тих, хто належить до релігійного об'єднання «Хізб ут-Тахрір», застосування подібного типу заходів буде поширюватися. Це дуже зручний спосіб придушення інакомислення.

Громадський активіст, член наглядової ради Української Гельсінської спілки з прав людини Йосип Зісельс вважає, що приховати інформацію про подібні репресії не вийде.

Йосип Зісельс
Йосип Зісельс

Потрібно відразу увімкнути на повну потужність правозахисну діяльність всередині Криму, Росії, на міжнародному рівні
Йосип Зісельс

‒ Потрібно відразу увімкнути на повну потужність правозахисну діяльність всередині Криму, Росії, на міжнародному рівні. Все ж часи значно відрізняються: Радянський Союз був закритою системою, інформація з великими труднощами просочувалася на Захід. Зараз країна більш відкрита, і без особливої необхідності влада не застосовує жорсткі репресивні методи. Інша справа, що розвивається ефект держави в облозі, нібито ворогів багато навколо, і є велика спокуса застосовувати різні форми репресій, враховуючи психіатричні. Поки мені не відомо про такі випадки, але це дуже тривожний симптом, що в Криму почали застосовувати відправлення на психіатричну експертизу. Але сьогодні рано робити висновки, що Росія застосовує тоталітарну практику, ‒ все-таки це глобальне насильство, а сьогодні його немає. Держава застосовує його лише проти тих, хто активно протестує.

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