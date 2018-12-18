Перебування у психіатричній лікарні може бути небезпечним для здоров’я активіста Мустафаєва – адвокат

Переведення в психіатричну лікарню для проведення експертизи може бути небезпечним для здоров’я фігуранта Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії заявив російський адвокат Марк Фейгін.

«З огляду на стан системи охорони здоров’я в цілому, і психіатрія тут не виняток, є загроза не тільки у репресивному характері заходів, а й взагалі в умовах утримання. Хіба що московські лікарні можуть витримати якісь стандарти, а всі інші знаходяться у моторошному стані, навіть гіршому, ніж у радянські роки», – зазначив юрист.

Він не відкидає, що надалі проти кримських татар будуть частіше застосовувати подібні заходи.

«Це дуже зручний спосіб придушення інакомислення», – додав Фейгін.

Сервера Мустафаєва затримали 21 травня цього року в анексованому Росією Криму разом із іншим кримським татарином Едемом Смаїловим. Звинувачення проти них долучили до так званої «бахчисарайської справи «Хізб ут-Тахрір» – релігійної організації, яку російська влада вважає терористичною. До окупації Криму ця організація, яка ставить за мету створення ісламського халіфату мирними засобами, діяла на півострові на законних підставах.

У грудні російський суд Сімферополя продовжив на два місяці, до 9 лютого 2019 року, арешт Мустафаєву і Смаїлову. 13 грудня стало відомо, що Мустафаєва збираються етапувати до психіатричної лікарні.

Сервер Мустафаєв – один із координаторів громадського руху «Кримська солідарність», який об'єднав адвокатів, активістів і родичів політв’язнів у Криму.