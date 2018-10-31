«Це був м’який візит»: російські силовики продовжують облави на «Кримську солідарність»

Активістів та адвокатів «Кримської солідарності» застерегли щодо неприпустимості організації та проведення несанкціонованих одиничних пікетів на півострові. Для цього підконтрольні Росії силовики в балаклавах і з камерами прийшли на засідання громадського об’єднання в Сімферополі. Востаннє так сталося дев’ять місяців тому, але тоді це відбулося гостріше ‒ з озброєним ОМОНом та автозаками. Чому російські силовики в Криму влаштовують облави кримськотатарським активістам, читайте в матеріалі Крим.Реалії.

Об’єднання «Кримська солідарність» було створене після російської анексії Криму для підтримки співвітчизників та їхніх рідних, які постраждали від репресій російських силовиків. Його активісти виїжджають на обшуки та інші слідчі дії, які з 2014 року масово практикують на півострові силовики, фіксують порушення та розповідають про них світові. В межах співпраці з об’єднанням кримські адвокати надають юридичний захист тим, хто став жертвою політичних переслідувань. Активісти, адвокати й родичі політв’язнів намагаються регулярно збиратися, щоб ділитися інформацією один з одним і обговорювати плани своєї діяльності на майбутнє.

Цьогоріч об’єднанням і його учасниками стали активно цікавитися російські силовики. За цей час вони вже вдруге під різними приводами влаштовують «показові» спецоперації під час засідань «Кримської солідарності».

«Запрошуємо на заходи. Зараз запрошуємо»

27 жовтня близько сотні учасників об’єднання «Кримська солідарність» зібралися на чергову зустріч у банкетному залі одного з кафе Сімферополя. Вони обговорювали долі фігурантів кримінальних справ «Хізб ут-Тахрір», «справи Веджіє Кашка», боротьбу проти знищення ідентичності Ханського палацу в Бахчисараї та інші питання.

Серед доповідачів був син покійної ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка Ібрам Кашка, який вже рік домагається від кримських силовиків правди про загибель своєї матері під час спецоперації СОБР (російське скорочення від «спецзагону особливого призначення», підрозділів військ Національної гвардії («Росгвардії»), головним завданням яких вважається боротьба з організованою злочинністю – ред.) і ФСБ Росії в Сімферополі. Виступ Ібрама Кашки перервали співробітники підконтрольної Москві кримської прокуратури, які несподівано з’явилися в залі засідання в супроводі невідомих у масках і співробітника поліції.

Один із силовиків запросив до прокуратури для перевірки на екстремізм одного з координаторів «Кримської солідарності», сина фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Ділявера Меметова та кримського юриста Лілю Гемеджі, які на той момент перебували в залі.

«Ведуться заходи перевірки органами прокуратури Криму, зокрема й щодо протидії екстремізму. Нам треба кілька людей запросити до органів прокуратури. Тому запрошуємо для проведення заходів до прокуратури Криму на вулиці Севастопольській, 21. Зараз запрошуємо», ‒ наголосив співробітник прокуратури.

Ліля Гемеджі та Ділявер Меметов відмовилися йти у відомство, тому силовики почали з’ясовувати ситуацію на місці.

Прокурор із «чорного списку»

У процесі вдалося ідентифікувати, що одним із візитерів є Валентин Чуприна ‒ старший прокурор відділу нагляду за виконанням законів про федеральну безпеку, міжнаціональні відносини, протидію екстремізму і тероризму підконтрольної Росії прокуратури Криму.

Раніше Чуприна працював у прокуратурі АРК, а у 2014 році перейшов на службу Росії. З листопада 2016 року його ім’я є у списку Генпрокуратури України серед підозрюваних у державній зраді.

У вересні 2016 року Чуприна був стороною обвинувачення в суді про заборону Меджлісу кримськотатарського народу в Росії, а у травні 2017 року викликав на профілактичні бесіди заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова та активіста кримськотатарського національного руху Нарімана Джеляла.

Ми в черговий раз переконуємося, що це залякування, чинення тиску на «Кримську солідарність» в особі адвокатів, координаторів і всього кримськотатарського народу

У гості до «Кримської солідарності» Валентина Чуприну супроводжували співробітники Центру протидії екстремізму МВС Росії. За словами прокурора, цей візит пов’язаний із тим, що до нього надійшла інформація «про підготовку одиничних пікетів, організаторами яких можуть виступити Гемеджі та Меметов». Потім виявилося, що підозрюють у «можливій організації пікетів» також адвоката Едема Семедляєва.

Адвокати спробували з’ясувати, про які одиничні пікети йдеться та коли вони плануються, але прокурор не зміг відповісти на ці запитання. Замість цього від активіста та адвокатів вимагали письмових пояснень із приводу інформації про пікети, але зробити це вони відмовилися.

У межах слідчих дій силовики вручили застереження про недопустимість порушення законодавства в сфері екстремізму і тероризму Діляверові Меметову, Лілі Гемеджі та адвокатові Едему Семедляєву.

Валентин Чуприна запевнив, що це не обмежує нікого в правах, а дії силовиків є превентивним заходом проти екстремізму та несанкціонованих заходів.

«Це нас не зупиняє»

Активіст та адвокати, щодо яких винесені застереження, стверджують, що не планували ніяких одиничних пікетів і нічого про них не знають.

«Мені та Лілі Гемеджі було надане застереження у вигляді попередження, про те, щоб я та Ліля Гемеджі не були організаторами проведення масових зібрань, мітингів, пікетів, маніфестацій без своєчасного повідомлення і дозволу на це. Також хотіли провести нас у прокуратуру, щоб ми дали там пояснення. Я відмовився давати будь-які пояснення, тому що я взагалі не розумів, у зв’язку з чим це застереження було надане. Ми в черговий раз переконуємося, що це залякування, чинення тиску на «Кримську солідарність» в особі адвокатів, координаторів і всього кримськотатарського народу в цілому», ‒ розповів Ділявер Меметов в інтерв’ю Крим.Реалії.

Едем Семедляєв розцінює візит силовиків 27 жовтня як спробу втручання у його адвокатську діяльність, бо на засіданні «Кримської солідарності» він зазвичай зустрічається з сім’ями своїх довірителів.

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«Силовики домагаються того, щоб на такі зустрічі приходило менше народу. Щоб адвокати не зв’язувалися з політично мотивованими справами. Щоб власники банкетних залів не здавали в оренду свої приміщення для проведення таких заходів», ‒ пояснив він, додавши, що має намір оскаржити винесене щодо нього застереження.

Ліля Гемеджі, у свою чергу, називає це не тільки перешкоджанням своїй адвокатській діяльності, але й проявом дискримінації кримської влади відносно кримськотатарського народу.

Попередження вручаються абсолютно мирним людям, які не планували й не планують протиправної діяльності

«Дії силовиків спрямовані на перешкоджання адвокатській роботі, а вже за допомогою тиску на адвокатів відбувається тиск на «Кримську солідарність». Жодних застережень вручено не було й ніяких профілактичних дій не проведено щодо теракту в Керчі. Але попередження вручаються абсолютно мирним людям, які не планували й не планують протиправної діяльності. Це свідчить про те, що дискримінаційна політика щодо кримських мусульман триває й набирає обертів. Але це нас не зупиняє на шляху нашого мирного спротиву в межах чинного законодавства», ‒ говорить вона.

«Співробітники в масках порушували ввічливість»

Російські силовики вже не вперше влаштовують «маски-шоу» на засіданні «Кримської солідарності». 27 січня цього року на збори в Судаку прибули співробітники ОМОНу (російське скорочення від «загону мобільного особливого призначення», ще одного різновиду підрозділів «Росгвардії» з функціями, схожими на СОБР – ред.). Один із оперативників повідомив про дзвінок, що «за цією адресою відбуваються збори зі зброєю та перебувають підозрілі особи».

«Наразі в чергову частину надійшло повідомлення про те, що тут зібралися громадяни з сумками, підозрілими предметами. Зараз розберемося, для цього ми приїхали», ‒ сказав поліцейський.

У зв’язку з цим на місце тоді прибули близько двох десятків силовиків з автозаками. Зрештою, все закінчилося тим, що силовики переписали паспортні дані учасників «Кримської солідарності» й не стали нікого затримувати.

Це був один з найгучніших випадків, коли щодо активістів і рідних політв’язнів масово вдалися до таких дій. Кримські адвокати упевнені, що обидва приводи були вигадані силовиками, щоб мати можливість залякувати активістів «Кримської солідарності». Про це може свідчити, наприклад, те, що сайти кримських силовиків про ці випадки нічого не повідомляють.

Із моменту першої облави на активістів у СІЗО опинилися відразу двоє учасників об’єднання, Сервер Мустафаєв та Наріман Мемедемінов. Мустафаєва звинувачують у причетності до «Хізб ут-Тахрір», а Мемедемінова ‒ в «публічних закликах до тероризму» за відеоролики в інтернеті.

Вдруге поки обійшлося без затримань і арештів. Тому адвокат Назім Шейхмамбетов називає візит силовиків 27 жовтня «м’яким».

«У порівнянні з січневим візитом це більш м’який візит. Відповідно, я так розумію, з попереднього разу були зроблені висновки. Треба визнати, що співробітник прокуратури досить коректно та ввічливо пояснив суть свого візиту. Єдине ‒ співробітники в масках, які вели оперативну зйомку, трохи цю ввічливість порушували», ‒ каже він.

Активісти «Кримської солідарності» та адвокати стверджують, що мають намір продовжувати свою діяльність, незважаючи на тиск.